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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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15.04.2019 - 19:06, Son Güncelleme:

2019 LGS başvuru süreleri uzatıldı | İşte LGS'de son başvuru tarihi

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2019 LGS başvuru süreleri uzatıldı | İşte LGS'de son başvuru tarihi

8. sınıf öğrencilerinin gireceği LGS'de, başvurular bugün tamamlanacaktı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) resmi internet sitesi üzerinden orta öğretime geçiş uygulamaları kapsamında yapılacak olan 2019 LGS başvuru sürelerinin uzatıldığını açıkladı. MEB'nin açıklamasının ardından sınava girecek olan adaylar, 'LGS'de son başvuru tarihi ne zaman?' sorusuna yanıt aramaya başladı. İşte, MEB'nin açıklamasına göre, LGS'de son başvuru tarihi ve sınavla ilgili bazı detaylar...

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) kapsamında 8. sınıf öğrencilerinin gireceği, LGS başvuru süreleri bugün sona erecekti. MEB, yaptığı açıklama ile 1 Haziran 2019'da, Türkiye genelinde 1526 liseye 139 bin 120 öğrencinin sınav gireceği LGS başvuru sürelerinin uzatıldığını duyurdu. Bununla beraber adayların gözü son başvuru tarihine çevrildi. Peki, LGS'de son başvuru tarihi ne zaman? İşte, LGS'de son başvuru süresi ve MEB'nin LGS başvuruları ile ilgili yaptığı duyurunun detayları.

Milli Eğitim Bakanlığı’nın yayınladığı Sınavla Öğrenci Alacak Ortaöğretim Kurumlarına İlişkin Merkezi Sınav Başvuru ve Uygulama Kılavuzu’na göre, Türkiye genelinde 1526 liseye 139 bin 120 öğrenci sınavla alınacak. Sınavda ter dökecek adayların gireceği LGS, 1 Haziran tarihinde İlk oturumu 09.30, ikinci oturumu ise 11.30 saatlerinde tamamlanacak. Peki LGS'de son başvuru tarihi ne zamana kadar uzatıldı? LGS başvurusu nasıl yapılır? İşte, LGS ile ilgili merak edilenler...

LGS SON BAŞVURU TARİHİ

Milli Eğitim Bakanlığınca, LGS kapsamında 1 Haziran 2019'da yapılacak merkezi sınav başvuruları 17 Nisan saat 17.00'ye kadar uzatıldı.

LGS BAŞVURULARI NASIL YAPILACAK?

Öğrenci bilgilerinin güncelliğinden okul müdürlüğü sorumlu olacak.

Açık Öğretim Ortaokulu öğrencilerinin başvuru işlemleri Açık Öğretim Ortaokulu Müdürlüğü tarafından takip edilecek.

Yurt dışında okuyan öğrenciler için başvuru süreci ise kılavuzdan öğrenilebilecek.

Sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

SINAV GİRİŞ BELGELERİ NE ZAMAN ERİŞİME AÇILACAK?

Kılavuzda yer alan takvime göre, sınav giriş belgeleri 22 Mayıs’ta açıklanacak. Sınavda, sözel alanda 50 sorudan oluşan birinci oturum 75 dakika, sayısal alanda 40 sorudan oluşan ikinci oturum 80 dakika olarak uygulanacak.

MEB'in yayımladığı kılavuza göre, öğrencilerin ter dökeceği LGS, 1 Haziran tarihinde İlk oturumu 09.30, ikinci oturumu ise 11.30 saatlerinde tamamlanacak. Sınavın sonuçları, ise 24 Haziran Pazartesi günü açıklanacak.

Merkezi Sınav başvurusunda bulunacak öğrenciler, başvuru yapmadan önce elektronik ortamdaki bilgilerinin güncel olup olmadığını kayıtlı oldukları okul müdürlüklerinden kontrol ettirecek.

SINAVDA KAÇ SORU YÖNELTİLECEK?

SÖZEL ALAN

Türkçe 20

T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülük 10

Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi 10

Yabancı Dil 10

Toplam 50

SAYISAL ALAN

Matematik 20

Fen Bilimleri 20

Toplam 40

 

SON 24 SAATTE YAŞANANLAR

 

Son 24 saatte ne oldu? (15.04.2019)İşte Türkiye ve dünya gündemine dair gelişmeler, son 24 saatte yaşanan olaylar..
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