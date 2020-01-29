MEB 2019 2020 takvimi: Sömestr tatili ne zaman bitiyor? 15 tatilin bitmesine kaç gün kaldı?

Sömestr tatili olarak da bilinen yarıyıl tatilinin son günlerine girildi. Okulların başlamasına günler kala tatilinden dönecek olan veliler ve öğrenciler, internette sıklıkla 15 tatilin biteceği tarihi araştırmaya başladı. Peki, okullar ne zaman açılacak? İşte, 2019 2020 eğitim öğretim yılı 2 dönemin başlayacağı tarihle ilgili detaylar.

17 Ocak'ta karnelerini alarak tatil dönemine giren öğrenciler okulların açılacağı tarihi MEB bilgisi kapsamında araştırıyor. İkinci dönemin başlayacağı tarihi Bakanlık internet sitesinde duyurdu. Buna göre, İkinci yarıyıl eğitim öğretim dönemi 3 Şubat Pazartesi başlayacak.

İKİNCİ ARA TATİL NE ZAMAN?

İkinci dönem ara tatili 6-10 Nisan'da yapılacak. 13 Nisan'da başlayacak ikinci dönemin ikinci yarısı ise 19 Haziran Cuma tamamlanarak 11 haftalık yaz tatiline girilecek.

ÖĞRENCİLER VE ÖĞRETMENLER İÇİN YAPAY ZEKA EĞİTİMİ

2019-2021 yılları arasında yürütülecek ‘Çocuklar için Yapay Zeka Eğitimi’ projesi kapsamında öğretmenler ve öğrenciler için yapay zeka eğitim platformu geliştirilecek. Okullar ve öğretmenlere yönelik yapay zeka eğitimlerinin çerçevesinin hazırlanacağı projede öğrencilerin uygulamalı etkinliklerle yapay zekayla ilgili bilgi sahibi olmaları sağlanacak. Ayrıca oyunlar ve görselleştirmeler aracılığıyla yapay zekayla ilgili eğlenceli eğitim uygulamaları geliştirilecek, okullar için yapay zeka eğitimine yönelik rehber kitaplar hazırlanacak. 2019-2021 yılları arasında 24 ay yürütülecek projede 10-18 yaş grubundaki en az 2 bin öğrenciye ulaşılması hedefleniyor.