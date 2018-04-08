MEB 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı mülakatları ile ilgili duyurumu yayımladı

Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlı örgün ve yaygın eğitim kurumlarının öğretmen ihtiyacını karşılanması amacıyla 20 bin sözleşmeli öğretmen alımı yapılacak. MEB, 20 bin sözleşmeli öğretmen ataması için başvuru kılavuzu geçenlerde yayımlanmıştı. Başvuru süreci ardından MEB’ten yeni bir duyuru geldi. İşte sözleşmeli öğretmenlik alımı için yayımlanan duyuru!



YİRMİ BİN SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAVINA İLİŞKİN AÇIKLAMA

Danıştay İdari Dava Daireleri Kurulunun Y.D. itiraz No: 2017/875 sayılı ve 14/09/2017 tarihli kararında Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinin yürütülmesinin durdurulmasına karar verilmiştir. Anılan Karar doğrultusunda Bakanlığımızca Sözleşmeli Öğretmen İstihdamına İlişkin Yönetmeliğin 11 inci maddesinde değişiklik yapılarak 24/03/2018 tarihli ve 30370 sayılı Resmî Gazetede yayımlanmıştır. Bu çerçevede 14/04/2018 ile 08/05/2018 tarihleri arasında sözlü sınava çağırılan adaylar, Bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; İletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; Bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; Topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri ile yeni yapılan değişikliğe göre Eğitim bilimleri ve genel kültür konularından sınava alınacaklardır. Bu bağlamda Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusunun “7.Sözlü Sınav” başlıklı 7.3. maddesi; “Sözlü sınavda adaylar, Eğitim bilimleri ve genel kültür; bir konuyu kavrayıp özetleme, ifade yeteneği ve muhakeme gücü; iletişim becerileri, özgüveni ve ikna kabiliyeti; bilimsel ve teknolojik gelişmelere açıklığı; topluluk önünde temsil yeteneği ve eğitimcilik nitelikleri yönüyle değerlendirilecektir.” değiştirilmiştir. Ayrıca Sözleşmeli Öğretmenliğe Başvuru ve Atama Duyurusunun ekinde yer alan “Sözleşmeli Öğretmen Sözlü Sınav Değerlendirme Formu Ek-3” yeniden düzenlenmiştir

SÖZLEŞMELİ ÖĞRETMEN ALIMI SÖZLÜ SINAV DEĞERLENDİRME FORMU