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Haber Giriş: 02.01.2020 - 17:19,Son Güncelleme:/

Mea Diamond tasarımlarıyla Rock’n Roll ruhuna dokunuyor!

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Mea Diamond tasarımlarıyla Rock’n Roll ruhuna dokunuyor!

Aslı Sipahi Rock’n Roll ruhunun asilik ve özgürlüğünden ilham alarak cüretkar ve sıra dışı tasarımlarıyla MEA DIAMOND markasını kurdu.

Göz alıcı derecede değerli malzemelere yenilikçi  ve modern yaklaşımlar getirirken inkar edilemez zariflikte ama keskin hatlı, güçlü estetiğe sahip, zamansız ve cinsiyetsiz tasarımlar yarattı.

Bireye dokunmayı hedefleyen koleksiyondaki her parça ile içinizdeki eğlence dolu özgür ruhu yansıtabilirsiniz.

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