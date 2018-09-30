McKinsey'e kozmik oda eleştirisi

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

HÜRRİYET EMLAK

Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMcKinsey'e kozmik oda eleştirisi
GeriGündem McKinsey'e kozmik oda eleştirisi
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
30.09.2018 - 00:09, Son Güncelleme:

McKinsey'e kozmik oda eleştirisi

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
McKinsey'e kozmik oda eleştirisi

CHP Sözcüsü Faik Öztrak, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak’ın, Maliyet ve Dönüşüm Ofisi için ABD’li şirket McKinsey ile çalışma kararını “Türkiye hazinesine kayyım atamak” olarak değerlendirerek, “Orduda bir kozmik oda sorunu yaşamıştık, şimdi de Türk maliyesinde bir kozmik oda vakası yaşamak üzereyiz” dedi. Öztrak, partisinin Abant’taki kampında özetle şunları söyledi:

NE YAPACAK BU ŞİRKET
McKinsey bir yönetim ve danışmanlık şirketi ama aynı zamanda geçmişte siyasi skandallarla iflas eden Enron şirketine de danışmanlık yapmış olan bir şirket. 16 kişilik bakanlıklardan oluşan uzmanlar ve onlarla birlikte çalışacak yabancı bir şirket. Bu adeta Düyun-u Umumiye Meclisi gibi bir düzenleme. OVP ne diyordu: Dolardaki sıçrama ABD yaptırımları nedeniyle oldu. Şimdi OVP’nin hedeflerini bir Amerikan şirketi denetleyecek. McKinsey, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne kayyım olarak atanmıştır. Bürokrasinin tecrübesini bir kenara itiyorsunuz, dışarıdan bir tane danışmanlık şirketine bu işi veriyorsunuz. Bu yönetim kurullarına, bakanlıklara damadın atanması, yine bu şirketin getirilip danışman olarak tutulması Türkiye’nin adeta bir aile şirketi gibi yönetildiğini gösteriyor.

Ne yapacak bu McKinsey şimdi? Hedeflere, sonuçlara bakacak, sonuçları yeterli görmeyecek, devlet hazinesinin en mahrem noktalarına kadar gidecek, oralardan bilgi almak isteyecek. Sonra bunları kendisinde tutacak, kimseyle paylaşmayacak. Ben şunu söyleyeyim, AKP iktidarında daha önce orduda bir kozmik oda sorunu yaşamıştık, şimdi de Türk maliyesinde bir kozmik oda vakası yaşamak üzereyiz.

İHALE YAPILDI MI
Bu şirkete, danışmanlık görevi verilirken bir ihale yapılmış mıdır? Yoksa adrese teslim ihalelerden birisi midir? İhale yapıldıysa ve bir sözleşme neticesinde çalışılıyorsa, bu kuruluşa kaç lira para ödenecektir? 2015’ten bugüne kadar, bu devletin bir bürokrasisi var ama danışmanlık hizmetlerine 70 milyar TL ödenmiş. Bu kuruma ne kadar para ödeneceği konusunda kamuoyu bilgilendirilmeli.

EKONOMİYE VESAYET
McKinsey ile bu çalışma, açıkçası IMF’den beterdir. McKinsey yönetiminde Türkiye yok, IMF yönetiminde Türkiye’nin bir temsilcisi var, bizim de ortağı olduğumuz bir kuruluş, söz hakkımız var. Ama bu McKinsey ileride ‘Ben beğenmedim bu işi, bu rakamlarda sorun var’ dediği andan itibaren ciddi sıkıntı çıkacaktır. Ya da biz McKinsey’e ‘Bu rakamları başka bir yerde kullanma’ dediğimiz zaman ne kadar buna uyacaktır.
Denetleme yapacak, hedefe bakacak, hedef tutturulabilir değil diyecek ve yeniden politika belirleyecek. Bu gerçekten Türk ekonomi yönetiminin vesayet altına alınmasıdır ve Türk bürokratlarının şevkini kırar. O nedenle bu projeden vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu işleri denetleyecek bir sürü yerli firma var, oturun onlarla çalışın.”

Rifat Başaran
Rifat Başaran
rbasaran@hurriyet.com.tr
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
﻿
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

İlginizi Çekebilecek Diğer Haberler

Sıradaki Haber

Yön değiştirdi

400 annenin hayatını kurtardılar... Yaşasın anneler!

Vekillere 'sokağa çıkın' talimatı

Adaylara MHP tavsiyeleri: Traş olun, gülümseyin