McKinsey'e kozmik oda eleştirisi

NE YAPACAK BU ŞİRKET

“McKinsey bir yönetim ve danışmanlık şirketi ama aynı zamanda geçmişte siyasi skandallarla iflas eden Enron şirketine de danışmanlık yapmış olan bir şirket. 16 kişilik bakanlıklardan oluşan uzmanlar ve onlarla birlikte çalışacak yabancı bir şirket. Bu adeta Düyun-u Umumiye Meclisi gibi bir düzenleme. OVP ne diyordu: Dolardaki sıçrama ABD yaptırımları nedeniyle oldu. Şimdi OVP’nin hedeflerini bir Amerikan şirketi denetleyecek. McKinsey, Türkiye Cumhuriyeti Hazinesi’ne kayyım olarak atanmıştır. Bürokrasinin tecrübesini bir kenara itiyorsunuz, dışarıdan bir tane danışmanlık şirketine bu işi veriyorsunuz. Bu yönetim kurullarına, bakanlıklara damadın atanması, yine bu şirketin getirilip danışman olarak tutulması Türkiye’nin adeta bir aile şirketi gibi yönetildiğini gösteriyor.



Ne yapacak bu McKinsey şimdi? Hedeflere, sonuçlara bakacak, sonuçları yeterli görmeyecek, devlet hazinesinin en mahrem noktalarına kadar gidecek, oralardan bilgi almak isteyecek. Sonra bunları kendisinde tutacak, kimseyle paylaşmayacak. Ben şunu söyleyeyim, AKP iktidarında daha önce orduda bir kozmik oda sorunu yaşamıştık, şimdi de Türk maliyesinde bir kozmik oda vakası yaşamak üzereyiz.



İHALE YAPILDI MI

Bu şirkete, danışmanlık görevi verilirken bir ihale yapılmış mıdır? Yoksa adrese teslim ihalelerden birisi midir? İhale yapıldıysa ve bir sözleşme neticesinde çalışılıyorsa, bu kuruluşa kaç lira para ödenecektir? 2015’ten bugüne kadar, bu devletin bir bürokrasisi var ama danışmanlık hizmetlerine 70 milyar TL ödenmiş. Bu kuruma ne kadar para ödeneceği konusunda kamuoyu bilgilendirilmeli.



EKONOMİYE VESAYET

McKinsey ile bu çalışma, açıkçası IMF’den beterdir. McKinsey yönetiminde Türkiye yok, IMF yönetiminde Türkiye’nin bir temsilcisi var, bizim de ortağı olduğumuz bir kuruluş, söz hakkımız var. Ama bu McKinsey ileride ‘Ben beğenmedim bu işi, bu rakamlarda sorun var’ dediği andan itibaren ciddi sıkıntı çıkacaktır. Ya da biz McKinsey’e ‘Bu rakamları başka bir yerde kullanma’ dediğimiz zaman ne kadar buna uyacaktır.

Denetleme yapacak, hedefe bakacak, hedef tutturulabilir değil diyecek ve yeniden politika belirleyecek. Bu gerçekten Türk ekonomi yönetiminin vesayet altına alınmasıdır ve Türk bürokratlarının şevkini kırar. O nedenle bu projeden vazgeçilmesi gerekmektedir. Bu işleri denetleyecek bir sürü yerli firma var, oturun onlarla çalışın.”