McKinsey sorusu: ‘Caymanın bedeli ne’

Öztrak Hürriyet’e şunları söyledi:

GERİ ADIM ATTILAR

“McKinsey’i, Türkiye’nin kaldıramayacağı anlaşıldı. Kılıçdaroğlu’nun bu konuda yaptığı çıkış ve sorduğu 10 soru, yine kamuoyundan gelen baskılar geri adım attırdı. İlginç olan ise New York’ta yatırımcılara McKinsey ile çalışılacağını açıklıyorsunuz, şimdi beş kuruş ödenmeyecek diyorsunuz. Geri adım atılması önemli ama bu anlaşmaların çok da fazla düşünülmeden yapıldığını ortaya koymaktadır. Öyle anlaşılıyor ki iktidar, kriz ile mücadele ederken ortak aklı çalıştırmayı gerekli görmüyor. Belli ki birileri McKinsey ile anlaşma yaparken, diğerlerinin bundan fazla haberi yoktu. Eğer McKinsey ile çalışıyoruz dedikten sonra bitti diyorsanız, bir sözleşme vardır ve bu caymanın bedeli nedir, kamuoyuna açıklanmalı.

Bu olay, güven sorununa neden olacak. Maliye ve Hazine Bakanı anlaşma yapıldığını söylüyor, eleştirenleri ihanet, hıyanet ile suçluyor, yönetimin başındaki kişi ise bu şirketle çalışılmayacağı talimatı veriyor. Meclis’te çoğunluğu sağlaması için ihtiyaç duydukları parti ise haberi yok, çıkıp McKinsey ve anlaşmayı savunuyor. Bunlara baktığınızda son derece dağınık bir görüntü var ve içinde bulunduğumuz sıkıntılardan çıkılması mümkün değil. Bugün ülkenin en önemli sorunu güven fakat, bu sorunu iktidarın yönetemeyeceği biraz daha fazla görüldü. Başka sıkıntılar da var; bu ortamda kalkıyor, yüksek enflasyondan sonra TÜİK başkan yardımcısını değiştiriyorsunuz. Arka arkaya güveni daha da azaltacak işler yapılıyor. McKinsey de tuzu biberi, çok kötü yönetilmiş bir süreç.

ÇARE TBMM VE SAYIŞTAY

McKinsey yerine performans kriteri koyup denetleyecek mekanizma lazım. Bunun çözümü Meclis ve Sayıştay. Muhakkak hesapların güvenilir olması bakımından; TBMM’de başkanı muhalefet partisinden olan, muhalefet ve iktidarın dengede olduğu bir kesin hesap komisyonu kurulması lazım. Sayıştay ise bu üç ayda bir yaptığı denetimlerin sonuçlarını bu komisyona aktaracak, komisyon bu verileri inceleyerek kamuoyuna performans kriteri ile ilgili açıklama yapacak. Sayıştay’ın da, Meclis’in de bu kapasitesi var. Bu güven, kuvvetler ayrılığı ve kuvvetler dengesi bakımından önemli bir gelişme olur.”