MBS Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er temini başvuru sonuçlarını açıkladı! Sınav aşamalarında önemli detay

Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı sözleşmeli er alımı başvuru sonuçları 12 Aralık tarihinde Milli Savunma Bakanlığı tarafından yapılan duyuru ile belli oldu. Başvuruları değerlendirilen adaylar, sınava başvuru kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de getirecekler. İşte, Deniz Kuvvetleri ve Kara Kuvvetleri sözleşmeli er er temini başvuru sonuçları hakkında detaylar.

BAŞVURU SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Başvurusu kabul edilen adayların seçim aşaması sınavlarına katılacakları tarih, https://personeltemin.msb.gov.tr internet adresinde tebliğ niteliğinde yayımlanmaktadır. Ayrıca adayların belirttiği elektronik posta ve cep telefonuna kısa mesaj ile bilgilendirme yapılabilmektedir. Bu nedenle adayların başvuru esnasında özellikle cep telefonu ve adres bilgilerini sisteme doğru bir şekilde girdiklerinden emin olmaları gerekmektedir. Ayrıca, aday bilgilerinde değişiklik olması durumunda bir dilekçeyle MSB Per.Tem.D.Bşk.lığına faks ile müracaat etmeleri önem arz etmektedir.

Sınavlar ve Seçim Aşamaları Nelerdir ve Kimler Çağrılacaktır?

Başvurusu kabul edilen adaylar, MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA’da veya daha sonradan duyuru yapılacak sınav merkezinde aşağıda belirtilen aşamalardan geçecektir. Adaylara seçim aşaması sınavları kapsamında yazılı sınav yapılmamaktadır. Seçim aşamaları aşağıda belirtilen sıra ile aşamalı olarak gerçekleştirilir. Bu aşamaların birinde başarısız olan aday bir sonraki aşamaya geçemez ve başarısız sayılır. 9/15 Adayların bütün işlemleri aynı gün içerisinde tamamlanacak, tüm aşamalarda başarılı olan adaylar sağlık raporuna yönlendirilecektir.

2019 YILI SÖZLEŞMELİ ER TEMİNİ SINAV AŞAMALARI NASIL OLACAK?

1. Milli Savunma Bakanlığı Kara ve Deniz Kuvvetleri Komutanlıkları 2019 Yılı Sözleşmeli Er Temini kapsamında 16 Aralık 2019 - 03 Ocak 2020 tarihleri arasında seçim aşaması faaliyetleri için başvuru şartlarını taşıyan tüm adayların çağrılması planlanmıştır.

2. Adaylar sorgulama sayfasında belirtilen tarih ve saatte MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığı Cebeci/ANKARA adresinde hazır bulunacaklardır.

3. Seçim aşaması faaliyetleri 1 gün sürecektir.

Seçim Aşamaları;

a. Evrak Kabul

b. Fiziki Değerlendirme (boy ve kilo oranlarının kontrolü)

c. Fiziki Yeterlilik Testi

ç. Mülakat

d. Sağlık raporu işlemleri ve güvenlik soruşturması aşamalarından oluşmaktadır.

4. Hafta sonlarına, resmi tatil günlerine ve 31.12.2019 tarihine sınav planlanmamıştır.

5. Adaylar Başvuru Kılavuzunda belirtilen belgeler ile birlikte e-devlet şifrelerini de beraberinde getireceklerdir.

6. Sınav merkezi önünde güvenlik formu, dosya, zarf, gibi malzemeleri ücret karşılığı satmaya çalışanlara itibar etmeyiniz.

7. Fiziki Yeterlilik Testi için tüm adayların gelirken spor kıyafeti (Eşofman, spor şortu, spor fanilası, spor ayakkabısı vb.) getirmeleri gerekmektedir.

8. Adaylar Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) 'adayın spor (şınav, mekik ve koşu) yapmasında sakınca bulunmamaktadır' onaylı hekim raporunu beraberinde getirecektir.

9. Adayların sınavlara gelirken belgelerinin aslı ile birlikte fotokopilerini de getirmeleri gerekmektedir. Ancak getirilen belgelerin asılları teslim edilmeyecek, adayın kendisinde kalacaktır.

10. Her türlü delici ve kesici alet, ateşli silah, büyük çanta/valiz, cep telefonu, cep telefonu için taşınabilir şarj ünitesi, harici bellek vb. eşyalar ile sınav merkezine giriş kabul edilmeyecektir.

11. Adayların başvuru şartlarını taşıyıp taşımadıkları, getirecekleri belgeler üzerinden kontrol edilecektir. Adayların başvuru şartlarını taşımadıkları anlaşıldığında veya evraklarının eksik/yanlış olduğu tespit edildiğinde, temin sürecinin hangi aşamasında olursa olsun işlemleri iptal edilecektir.

12. Seçim aşaması faaliyetlerine gelmeden önce ilgili açıklamaları ve başvuru kılavuzunu tekrar okuyunuz ve çağrıldığınız tarihi mutlaka bir kez daha kontrol ediniz.

13. Bu duyuru tebliğ niteliğinde olup adaylara ayrıca posta veya telefon ile sınav tarihi tebliğ edilmeyecektir.

14. MSB Personel Temin Dairesi Başkanlığında mülakat süresince adaylara bir öğün sabah kahvaltısı/kumanya verilecektir

Sınavlara Gelirken Yanınızda Neler Getireceksiniz?

(1) Adaylar seçim aşaması sınavlarına gelirken bir adet yarım kapaklı pembe karton dosyanın içinde takılı olarak aşağıdaki belgeleri, sırasına göre dizmek suretiyle ve dosyanın ön yüzüne mürekkepli kalem ile T.C. numarası, adı, soyadı yazılmış olarak getireceklerdir.

(2) Adayların aşağıda belirtilen belgeleri;

(a) Sınava Çağrı Belgesi: Adayın başvurusunun kabul edildiğine dair internetten alınacak bilgisayar çıktısı,

(b) Dilekçe: Sözleşmeli er olmak istediğini belirtir dilekçe (Ek-4),

(c) Nitelik Belgesi: Halen silahaltında bulunan adaylar için (Ek-2),

(ç) Nüfus Cüzdanı/Kimlik Kartı Fotokopisi: Adayın kendisine ait nüfus cüzdanı/kimlik kartının aslı (askerlik hizmetine devam eden adaylar dâhil) ve iki adet fotokopisi (kayıt kabul ve hastane sevk), AÇIKLAMA: Nüfus/kimlik bilgilerinde değişiklik yapmış olanlar, Vukuatlı Nüfus Kayıt Örneği getireceklerdir.

(d) Öğrenim Diploması: Diplomanın/öğrenim belgesinin

(e-devlet öğrenim belgesi de kabul edilecektir) / öğrenim durumunu gösterir belgenin (en son mezun olduğu okul) aslı veya noter onaylı fotokopisi, bir adet fotokopisi (Diploması kayıp olanlar, öğrenim aşamalarını gösteren bilgiyi içerecek şekilde okul müdürlüğüne onaylatılmış diploma kayıp belgesini getireceklerdir), AÇIKLAMA: Öğrenimini yurtdışında yapanlar, yetkili kurumlardan (Millî Eğitim Bakanlığı, Yükseköğretim Kurulu) alınmış diploma (öğrenim durum denklik belgesinin) aslı ve bir adet fotokopisini getireceklerdir. 10/15

(e) Terhis Belgesi: Askerlik hizmetini bitiren adaylar; terhis belgesinin aslı (adayın yanında olacaktır) veya askerlik şubesi onaylı fotokopisi,

(f) Askerlik Durum Belgesi: Askerlik hizmetini yapmamış olan adaylar Askerlik Durum Belgelerini e-Devlet üzerinden temin edebilecekler (onaylı olması şartı aranmayacaktır),

(g) Varsa ehliyet, askerî ehliyet, aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. branşlara yönelik bonservis, kurs belgesi, diploma veya başarı belgesi asılları ve fotokopileri

(Askerliğini aşçı, fırıncı, elektrikçi vb. kadrolarında çalıştığını gösteren terhis belgesi veya birlik komutanı tarafından imzalı onaylı belgeler),

(ğ) Adayın kendisine ait son 6 (altı) ay içerisinde çekilmiş 8 (sekiz) adet vesikalık fotoğraf,

(h) Adli Sicil veya Adli Sicil Arşiv Kaydı (olmadığına dair

e-Devlet çıktısı), kaydı bulunanların ilgili mahkeme kararı/kesinleşme şerhinin aslı ve fotokopisi,

(ı) “Fiziki Yeterlilik Testinde (Mekik, Şınav ve Koşu) ortaya çıkabilecek her türlü sağlık problemimde sorumluluk tarafıma aittir.” yazısını içeren imzalı Muvafakat Yazısı (Örneği Ek-7’dedir),

(i) Fiziki Yeterlilik Testi İçin Tek Hekim Sağlık Raporu: Fiziki Yeterlilik Testine katılabilmek için adaylar tek hekimden (aile hekimi, kurum hekimi vb.) “adayın spor yapmasında sakınca bulunmamaktadır” onaylı Tek Hekim Sağlık Raporu (Örneği Ek-8’dedir),

(j) Şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu belirten adayın;

(I) https://personeltemin.msb.gov.tr sitesinden başvuru yaptığı esnada şehit/gazi eşi veya çocuğu olduğunu işaretlemesi gerekmektedir. Aksi halde ikinci seçim aşamalarında şehit/gazi eşi ve çocuğu olduğunu belgelendirseler dahi şehit/gazi eşi veya çocuğu kontenjanına dâhil edilmeyeceklerdir.

(II) Anne/baba veya eşi TSK’ya mensup ise bağlı olduğu Kuvvet Komutanlıklarının Personel Başkanlığından, diğer kamu kurumlarına mensup ise, bağlı bulunulan Bakanlık ve Sosyal Güvenlik Kurumunun her ikisinden de alacakları belgenin aslı ve bir adet fotokopisini beraberlerinde ve tam olarak getirmeleri gerekmektedir. Aksi takdirde başvuruları kabul edilmeyecektir (Adayların çağrıldıkları günde seçim aşaması sınavlarına gelmeleri ve beraberinde getirdikleri belgelerin aslının yanında fotokopisinin de olması önem arz etmektedir). Herhangi bir aşamada elenen adayların kayıt kabul evrakları iade edilecektir.