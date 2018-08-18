Mazotlu zincirleme kaza
BURSA İnegöl’de 31 aracın karıştığı zincirleme trafik kazasında bir kişi yaşamını yitirdi.
Eskişehir-Bursa Karayolu’nun İnegöl ilçesi Mezitler-7 mevkisinde saat 18. 45 sıralarında bir TIR’ın deposundan dökülen mazotlar nedeniyle kayak pistine dönen karayolunda zincirleme kaza yaşandı. Bir otobüs ve minibüsün arasında ezilen iki otomobil hurdaya döndü.
Kazada Mehtap Soylu (41) öldü, 20’den fazla kişi yaralandı.
Kazayla ilgili soruşturma başlatan polis, mazot sızdırdığı, daha sonra kaçtığı belirtilen TIR şoförünün kimliğini belirlemeye çalışıyor.
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