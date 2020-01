Mazoşizm nedir? Mazoşist ne demek ve kimlere denir?

Mazoşist acı çekmeyi seven bir kişidir. Sadomazoşizm terimi, acı çekmenin ve acı çekmenin tadını çıkarmayı ifade eden bu iki kavramın bir birleşimidir. Hem sadomazoşizm hem de mazoşizm, sadizmden türemiştir. Ve acıdan zevk alanlardır.

Mazoşizm Ne Demek?

Mazoşizm temelde psikolojik bir terimdir. Genellikle sadizmle uyumlu olan mazoşizm, acı zevklere dayalı bir sapıklık olarak görülür. Sapkınlık olarak değerlendirilmesinin nedeni, sağlıklı bir kişinin içgüdüsel olarak fiziksel şiddeti kendine uygulamak istememesidir. Mazoşizm sıklıkla seks ile ilişkilendirilse de, günlük yaşamda çarpıcı örneklerle karşılaştığımız yaygın bir hastalıktır.

Mesela yırtılma, bir cesedi kesme aletleriyle kesme veya tahrip etme ve cildi balmumu damlaları ile yakma gibi fiziksel acı çekmeye ihtiyaç duyan mazoşistler vardır. Bu mazoşizmin ilk aşamasıdır.

Mazoşizmin ikinci aşaması ruhun mazoşizmi aşamasıdır ve burada insanların mazoşist tarafı duygusal olarak ortaya koyduğunu görüyoruz. Örneğin, imkansız sevgide ısrar eden kişinin kasıtlı bir devamı. Mazoşizmin ilk aşamasında, kişi kendini belirli bir acıdan alıkoyabilirken, ruhun mazoşizminin ikinci aşamasında, acı sınırları mümkün olduğu kadar geniştir ve bu öngörülemeyen sınır, mazoşist ruhların sıklıkla onayladığı bir aşamadır.

Mazoşizm Nedir?

Mazoşizmin her insanda olduğu fikri, sosyal bilimlerde sıklıkla tartışılan bir konu haline gelmiştir. Bu görüşe göre, her insanda acı çekmek, bastırılmış bir duygudur. Mazoşistler bu duyguyu bastırmayan tek insanlardır. Her ikisi de gizli sayılabilecek mazoşistler vardır. İşkolik genellikle bu kategoride değerlendirilir. Sıkıntılardan bıkmış, yöneticilerinin sadist görüşlerini çizer veya talimatlarını takip ederler. Gizli mazoşistler için mutluluk, yorgunluğun ve acının son aşamasıdır.