Mazlumların ortak zaferi
AK Parti İstanbul büyükşehir belediye başkan adayı Binali Yıldırım, Çanakkale’de sadece bir savaşın değil aynı zamanda çocukların ve gençlerin geleceğinin de kazanıldığını ifade ederek, “Çanakkale, bütün mazlum toplumların ortak zaferidir. Çanakkale’de bütün Müslümanların, istiklalini ve onurunu savunduk” dedi.
Yıldırım dün Bayrampaşa’da 18 Mart Çanakkale Zaferi kutlama programına katıldı. Yıldırım, Çanakkale'de Yüzbaşı Kamil Efendi’nin kardeşine yazdığı mektuptan “Sevgili kardeşim, millet ve vatan uğruna, bana düşen görevi yaptım. Artık, gerisini size bırakıyorum. Cümlenize hakkımı helal ettim. Tabii ki siz de helal edersiniz. Çoluk çocuğumu, evvela Cenab-ı Hakk'a sonra vatana ve millete, sonra da size emanet ediyorum” satırlarını okudu. Yıldırım, “Çanakkale Deniz Zaferi’nin yıldönümünde Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve silah arkadaşlarının, şehitlerimizin hatırası önünde hürmetle eğiliyoruz. Kederi, sevinci ortak olan bir millete hiç kimse bir şey yapamaz” dedi.
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