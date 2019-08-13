Mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri ne zaman alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığı’nda görev yapan kadrolu öğretmenlerin mazerete bağlı yer değiştirme başvuruları 5-9 Ağustos 2019 tarihleri arasında yapıldı. Başvuru işlemini başarıyla tamamlayan öğretmenler şimdi mazerete bağlı yer değiştirme tercih sürecini merak ediyor. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri ne zaman alınacak?
Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), kadrolu öğretmenlerin aile birliği, sağlık, can güvenliği mazeretleri ve engellilik durumu ile diğer nedenlere bağlı il içi ve iller arası yer değişikliği başvuruları alındı. Başvurusu uygun görülen öğretmenlerin talebi halinde öğretmen olan eşleri de yer değiştirme başvurusunda bulunabilecek. Peki, mazerete bağlı yer değiştirme tercihleri ne zaman alınacak?
2019 yılı öğretmen atama ve yer değiştirme takvimi MEB’in resmi sayfası üzerinden paylaşılmıştı. Takvime göre, tercihler ise 22-27 Ağustos'ta yapılacak ve onaylanacak.
Tercih sürecinin ardından atamalar, 29 Ağustos'ta gerçekleştirilecek. Tebligat ve ilişik kesme işlemleri ise 2 Eylül'den itibaren yapılacak.
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