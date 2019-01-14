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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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14.01.2019 - 18:06, Son Güncelleme:

Mazda Jinba Ittai Cup, rekor katılımla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde başladı.

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Mazda Jinba Ittai Cup, rekor katılımla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde başladı.

Kemer Country Atlı Spor Kulübü tesislerinde düzenlenen Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, binicilerin gösterdiği yoğun ilgiyle Türkiye kapalı manej katılım rekoru ile başladı.

İsmini ve ilhamını, Mazda’nın otomobillerinde yakalamayı kendisine en öncelikli hedef olarak belirlediği, “at ve binicisinin benzersiz bir uyum içinde, aynı varlıkmışçasına hareket etmeleri” anlamına gelen Jinba Ittai kavramından alan Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, Mazda’nın kökenlerine verdiği önemi ifade ediyor.

Mazda Jinba Ittai Cup, rekor katılımla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde başladı.

Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları biri final olan toplam üç ayaktan oluşuyor. 12 – 13 Ocak 2019 tarihlerinde ilk ayağı gerçekleştirilen yarışmaların, ikinci ayağı 23-24 Şubat 2019, üçüncü ayağı 23 -24 Mart 2019 tarihinde gerçekleşecek, finalleri ise 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.

22 takımın yer aldığı Türkiye’nin en iyi 160 at ve binicisinin Ponny, Biniciler, Yıldızlar, Gençler ve Genç Yetişkin & Yetişkinler olmak üzere beş ayrı kategoride yarışılan yarışmalarda her kategorinin birincilerine Mazda Türkiye tarafından verilecek özel ödülün yanı sıra son iki yarışta ilk beş dereceyi alan yarışmacılar para ödüllerinin sahibi oldu.

Mazda Jinba Ittai Cup, rekor katılımla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde başladı.

Bu zorlu yarışları takip eden binicilik meraklıları ayrıca, Mazda tarafından kurulan stantta Mazda modellerini inceleyerek test sürüşü yapma imkanı buldular.

2 gün gerçekleşen engel atlama yarışmalarının, ilk ayağının kazanan takımı KOERU oldu.

KOERU Takımı:
Burak Azak
Emre Çelikkol
Alin Yazıcı
Ela Civelek
Nazlı Saral
Aslı Aközbek

Bursa'nın Meşhur Uludağ Kebapçısı Cemal & Cemil Usta’da, 13 Ocak Pazar günü Atlı spor Paddock Restoran'daydı.
13 Ocak Pazar günü lezzetini çeşitli mekanlarda ve çeşitli adlar altında sunan Bursa'nın meşhur kebapçısı Cemal ve Cemil usta bir günlüğüne Atlı Spor Paddock Restoran'da tüm katılımcı misafirleri lezzetleriyle muhteşem bir şölen sundu.

Lezzet ve seyir keyfi yüksek geçen yarışmaların son gününe ilgi oldukça yoğun oldu.

Mazda Jinba Ittai Cup, rekor katılımla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde başladı.

Mazda Jinba Ittai Cup, rekor katılımla Kemer Country Atlı Spor Kulübü’nde başladı.


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