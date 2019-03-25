Mazda Jinba Ittai Cup 2019 "3.Ayak Engel Atlama Yarışmaları Tamamlandı"
Kemer Country Atlı Spor Kulübü tesislerinde düzenlenen Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, binicililerin gösterdiği yoğun ilgiyle bu hafta sonu 3.ayağını tamamladı.
Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları biri final olan toplam üç ayaktan oluşuyor. 12 – 13 Ocak 2019 tarihlerinde ilk ayağı gerçekleştirilen yarışmaların, ikinci ayağı 23-24 Şubat 2019 , üçüncü ayağı ise 23 -24 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşti, finalleri ise 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.
22 takımın yer aldığı Türkiye’nin en iyi 180 at ve binicisinin Ponny, Biniciler, Yıldızlar, Gençler ve Genç Yetişkin & Yetişkinler olmak üzere beş ayrı kategoride yarışılan yarışmalarda her kategorinin birincilerine Mazda Türkiye tarafından verilecek özel ödülün yanı sıra son iki yaışta ilk beş dereceyi alan yarışmacılar para ödüllerinin sahibi oldu.
Bu zorlu yarışları takip eden binicilik meraklıları ayrıca, Mazda tarafından kurulan stantta Mazda modellerini inceleyerek test sürüşü yapma imkanı buldular.
2 gün gerçekleşen engel atlama yarışmalarının, üçüncü ayağının kazanan takımı KOERU oldu.
KOERU Takımı:
Burak Azak
Emre Çelikkol
Alin Yazıcı
Ela Civelek
Nazlı Saral
Aslı Aközbek
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