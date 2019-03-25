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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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HaberlerGündem HaberleriMazda Jinba Ittai Cup 2019 "3.Ayak Engel Atlama Yarışmaları Tamamlandı"
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25.03.2019 - 11:24, Son Güncelleme:

Mazda Jinba Ittai Cup 2019 "3.Ayak Engel Atlama Yarışmaları Tamamlandı"

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Mazda Jinba Ittai Cup 2019 "3.Ayak Engel Atlama Yarışmaları Tamamlandı"

Kemer Country Atlı Spor Kulübü tesislerinde düzenlenen Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları, binicililerin gösterdiği yoğun ilgiyle bu hafta sonu 3.ayağını tamamladı.

Mazda Jinba Ittai Cup 2019 Engel Atlama Binicilik Yarışmaları biri final olan toplam üç ayaktan oluşuyor. 12 – 13 Ocak 2019 tarihlerinde ilk ayağı gerçekleştirilen yarışmaların, ikinci ayağı 23-24 Şubat 2019 , üçüncü ayağı ise 23 -24 Mart 2019 tarihlerinde gerçekleşti, finalleri ise 27-28 Nisan 2019 tarihlerinde yapılacak.

22 takımın yer aldığı Türkiye’nin en iyi 180 at ve binicisinin Ponny, Biniciler, Yıldızlar, Gençler ve Genç Yetişkin & Yetişkinler olmak üzere beş ayrı kategoride yarışılan yarışmalarda her kategorinin birincilerine Mazda Türkiye tarafından verilecek özel ödülün yanı sıra son iki yaışta ilk beş dereceyi alan yarışmacılar para ödüllerinin sahibi oldu.

Bu zorlu yarışları takip eden binicilik meraklıları ayrıca, Mazda tarafından kurulan stantta Mazda modellerini inceleyerek test sürüşü yapma imkanı buldular.

2 gün gerçekleşen engel atlama yarışmalarının, üçüncü ayağının kazanan takımı KOERU oldu.

KOERU Takımı:

Burak Azak

Emre Çelikkol

Alin Yazıcı

Ela Civelek

Nazlı Saral

Aslı Aközbek

Mazda Jinba Ittai Cup 2019 3.Ayak Engel Atlama Yarışmaları Tamamlandı


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