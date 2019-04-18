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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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18.04.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mazbatayı aldı... Saraçhane'de devir teslim

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Mazbatayı aldı... Saraçhane'de devir teslim

Ekrem İmamoğlu, dün Maltepe’deki sayımların tamamlanmasının ardından İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı görevine başladı. İmamoğlu’na önce İl Seçim Kurulu’nda mazbatası verildi. Daha sonra İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na giderek görevi Mevlüt Uysal’dan devralan İmamoğlu, konuşmasında İstanbul’a emeği geçen herkese teşekkür etti.

MALTEPE’deki sandıklarda yeniden yapılan oy sayımının gece 00.30’da bitmesiyle İstanbul’daki oy sayımı, seçimden 17 gün sonra tamamlandı. Hazırlanan birleştirme tutanakları İstanbul Adalet Sarayı’nda bulunan İl Seçim Kurulu’na gönderildikten sonra CHP milletvekilleri ve partililer saat 16.00’da seçimi önde tamamlayan İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nu adliye önünde beklemeye başladı. Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu’yla birlikte saat 16.45 sıralarında İstanbul Adalet Sarayı’na geldi. İmamoğlu, vatandaşlar ve partililerin oluşturduğu yoğun ilgi nedeniyle kendisi için oluşturulan güvenlik koridoruna ulaşamadı. Koridorun 20 metre gerisinde aracından inerek yürüdü.

Mazbatayı aldı... Saraçhanede devir teslim

ADLİYEDE KARŞILAMA

Adalet Sarayı’na vatandaşlar tarafından kullanılan ‘C Kapısı’ndan giren İmamoğlu, burada partililer tarafından tezahürat ve alkışlarla karşılandı. Bu sırada adliyede bulunan bazı vatandaşlar da adliyenin girişine bakan balkonlardan İmamoğlu’nu alkışladı. İl Seçim Kurulu’na Ekrem İmamoğlu, eşi Dilek İmamoğlu, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu alındı. İl Seçim Kurulu’na açılan koridorlar bariyerlerle kapatıldı.

Mazbatayı aldı... Saraçhanede devir teslim

KORİDORLARI BOŞALTIN ÇAĞRISI

Basın mensupları ile partililer de İmamoğlu ile içeri girmek isteyince güvenlik görevlileriyle aralarında arbede yaşandı. Yaşanan arbede sırasında koridordaki toplantı salonlarının camları kırıldı. CHP Genel Başkan Yardımcısı Gülizar Biçer Karaca bacağından hafif yaralandı. İçeri alınmayan vatandaşlar ve partililer duruma tepki gösterdiler. Daha sonra bazı partililer, diğer partililere ve vatandaşlara koridorları boşaltmaları için çağrı yaptı. İmamoğlu’nun mazbatasını aldıktan sonra Adalet Sarayı’nın önünde yapması beklenen basın açıklaması ise izdiham nedeniyle iptal edildi. Mazbatasını alan İmamoğlu, daha sonra devir teslim töreni için İstanbul Büyükşehir Belediyesi’ne giderek göreve başladı.

Mazbatayı aldı... Saraçhanede devir teslim

‘16 MİLYON ADINA DEVRALDIM’

İSTANBUL Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu, mazbatasını aldıktan sonra Saraçhane’deki belediye binasına gelerek görevi Mevlüt Uysal’dan devraldı. Uysal’ın “İnşallah Allah utandırmaz” sözlerine “İnşallah, biz de halka utandıracak bir şey yapmamak için çaba sarf edeceğiz. 16 milyon İstanbulluya hizmet etmek için buraya geldik.” dedi. İmamoğlu, şu mesajları verdi: “Çok onur duyuyorum. Mutluyum. Gururluyum. Öncelikle şunu ifade edeyim ben bu mazbatayı 16 milyon insanımız adına devraldım. Hiç kimsenin birbirinden farkı olmaksızın, hiç kimsenin birbirinden üstünlüğü olmaksızın tüm hemşerilerim adına devralmanın onurunu ve gururunu yaşıyorum. Asla vazgeçmediğimiz değerlerimiz var. Haktan, hukuktan ve adaletten asla vazgeçmedik. Toplumun demokrasiye olan inancından ve buna dönük mücadelesinden asla vazgeçmedik. Bu şehirde yaşayan insanların sevgisiyle oluşturduğu birlik ve beraberlik duygusundan asla vazgeçmedik. Kimsenin hakkını yemedik. Bu şehirde yaşayan 16 milyon insanın da hakkını yedirtmeyiz dedik.

Mazbatayı aldı... Saraçhanede devir teslim

DEVAM EDEN SÜREÇLER VAR

İstanbul Büyükşehir Belediyesi’nin tüm alanları şeffaf bir biçimde halkına açılmıştır. Açılacaktır. Bu şehrin yönetimini yürüten makamları ve bu belediyede çalışan herkes, bir kişiye bir gruba ya da bir partiye, diğerlerine hizmete değil 16 milyon insanına hizmet etmeye başlamıştır. Bundan hiç kimsenin şüphesi olmasın. Bu an itibarıyla devam eden süreçler var. Bunun farkındayız. Elbette ki şehrimizin, şehrimizde yaşayanların huzuru ve mutluluğu için bir an önce bu süreçlerle ilgili net ifadelerini ilgili kurullardan elbette ki bekliyoruz. Bizim zihnimiz, vicdanımız çok net. 16 milyon hemşerimizin de aynı şekilde çok net. Bütün bu duygularımla bu şehre, bu şehirde belediyenin kurulduğu ilk tarihten bu güne emeği geçen, katkı sunan, bu şehre iyi şeyler yapan, şehri koruyan kim varsa her birisine minnet ve şükran duygularımı buradan belirtmek istiyorum.” (Fatma AKSU / İSTANBUL)

Mazbatayı aldı... Saraçhanede devir teslim

KILIÇDAROĞLU: TÜRKİYE’YE HAYIRLI OLSUN

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun mazbatasını almasıyla ilgili olarak, “Çok mutluyum, huzurluyum, duyguluyum. Büyük bir başarı elde ettik. Türkiye’ye hayırlı olsun” dedi. Kemal Kılıçdaroğlu, CHP Genel Merkezi’ndeki makamında kurmaylarıyla beraber İmamoğlu’nun mazbata törenini televizyondan canlı yayında izledi. Kılıçdaroğlu, törene ilişkin ilk değerlendirmesinde şunları kaydetti:

MUTLUYUM, HUZURLUYUM

“Çok mutluyum, huzurluyum, duyguluyum. Büyük bir başarı elde ettik. Türkiye için, çocuklarımız için, demokrasimiz için, hep birlikte huzur içinde yaşamak için... Bu başarı topluma hizmet etmek için yola çıkan insanların başarısıdır. Bu başarı, birlikte yaşamak isteyen milyonların başarısıdır. Mutluluğumu ancak böyle anlatabiliyorum. Arkadaşlarım, milletvekili arkadaşlarım, Merkez Yönetim Kurulu’nda görev alan genel başkan yardımcısı arkadaşlarım, grup başkanvekili arkadaşlarım ve bütün personelimiz gerçekten de gecesini gündüzüne katarak çalıştı, emek harcadı ve güzel bir sonuç elde ettik. Türkiye’ye hayırlı olsun.” (ANKARA)

İYİ PARTİ: İPTALİ İSTENEMEZ

İYİ Parti Genel Sekreteri Cihan Paçacı, dün Başkanlık Divanı sonrasında İstanbul seçimiyle ilgili şunları söyledi: “AK Parti hukukçuları da gayet iyi bilmektedir ki ‘Seçmen listelerinin, itiraz üzerine yeniden ele alınması mümkün değildir. Kesinleşmiş seçmen listelerindeki yolsuzluğa dayanarak mazbatanın veya seçimin iptali istenemez’. Bu karar başkan Sayın Sadi Güven’in de altında imzasının bulunduğu 1 Temmuz 2014 tarihli YSK kararıdır. Bu kadar açık karar varken, yeniden sayım, iptal başvuruları oyalamadır.” (Gamze KOLCU / ANKARA)

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