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    Mazbatasını avukatı aldı

    Ayşegül USTA / İSTANBUL
    02.07.2018 - 23:24 | Son Güncelleme:

    ‘DEVLET güvenliğine ve siyasal yararlarına ilişkin bilgileri açıklama’ suçundan 5 yıl 10 ay hapis cezasına çarptırılan CHP milletvekili Enis Berberoğlu’nun mazbatası, avukatı Yiğit Acar tarafından alındı.

    İstanbul Adalet Sarayı’na giderek cezaevindeki Berberoğlu’nun mazbatasını alan Acar, “Mazbatasının alınması ile yasal olarak anayasal olarak dokunulmazlık kazanmış bulunmaktadır. Geçtiğimiz cuma günü tahliye edilmesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne başvurmuştuk. Bugün de mazbatasını sunduk. Anayasal hakkı nedeniyle yargılamanın durdurulup tahliyesini bekliyoruz” dedi. Berberoğlu’nun avukatları tarafından tahliye için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanlığı’na dilekçe verilmişti.

    Etiketler: gazetehaberleri , mazbata , Enis Berberoğlu , son dakika , haberler
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