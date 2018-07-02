Mazbatasını avukatı aldı

İstanbul Adalet Sarayı’na giderek cezaevindeki Berberoğlu’nun mazbatasını alan Acar, “Mazbatasının alınması ile yasal olarak anayasal olarak dokunulmazlık kazanmış bulunmaktadır. Geçtiğimiz cuma günü tahliye edilmesi için Yargıtay 16. Ceza Dairesi’ne başvurmuştuk. Bugün de mazbatasını sunduk. Anayasal hakkı nedeniyle yargılamanın durdurulup tahliyesini bekliyoruz” dedi. Berberoğlu’nun avukatları tarafından tahliye için İstanbul Bölge Adliye Mahkemesi 2. Ceza Dairesi Başkanlığı’na dilekçe verilmişti.



