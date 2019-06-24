Mazbata itiraz sürecinden sonra
YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sükunet içinde gerçekleştirildiğini belirterek, “Bir itiraz süreci var, ilçe seçim, il seçim kurullarına, YSK’ya. İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir” dedi.
Güven, YSK binası önünde seçime ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil olmak üzere 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullandı. Çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli ile sandık sonuç tutanakları ilçe seçim kurullarına teslim edilerek ilçe birleştirme tutanakları tanzim edildi. İlçe seçim kurulları tutanakları tarayarak sisteme ekledi. Sisteme girilen sonuçlarla sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları YSK’ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşıldı.
Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. Bu seçim sonuçlarını da en kısa zamanda açıklayacağız.
Taranan sandık sonuçları bizim sisteme düştüğü andan itibaren aynı saniyede seçime katılma hakkına sahip, veri alma imkânı bulunan siyasi partilerimizle eş zamanlı olarak da paylaşılmaktadır. Biz hangi anda hangi veriye sahipsek seçime katılan partiler aynı anda aynı veriye sahiptiler, onlar oradan takip edebilirler.
(İtiraz ve mazbata süreçleri) Bir itiraz süreci var, ilçe seçim, il seçim kurullarına, YSK’ya. İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir.”
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