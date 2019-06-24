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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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ANKARA
24.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mazbata itiraz sürecinden sonra

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Mazbata itiraz sürecinden sonra

YÜKSEK Seçim Kurulu (YSK) Başkanı Sadi Güven, yenilenen İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanlığı seçiminin sükunet içinde gerçekleştirildiğini belirterek, “Bir itiraz süreci var, ilçe seçim, il seçim kurullarına, YSK’ya. İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir” dedi.

Güven, YSK binası önünde seçime ilişkin yaptığı açıklamada şunları söyledi: “Cezaevleri ve seyyar sandıklar dahil olmak üzere 31 bin 342 sandıkta oy kullanma hakkına sahip 10 milyon 560 bin 963 seçmen oy kullandı. Çoğunluğu siyasi parti temsilcilerinden oluşan sandık kurullarınca sayım ve döküm işlemleri sonucu tutulan sayım döküm cetveli ile sandık sonuç tutanakları ilçe seçim kurullarına teslim edilerek ilçe birleştirme tutanakları tanzim edildi. İlçe seçim kurulları tutanakları tarayarak sisteme ekledi. Sisteme girilen sonuçlarla sayım döküm cetvelleri, sandık sonuç tutanakları YSK’ya geldiği anda eş zamanlı olarak seçime katılan siyasi partilerle paylaşıldı.

Bu seçim sonuçları da en kısa sürede vatandaşlarımızın incelemesine açılacaktır. Bu seçim sonuçlarını da en kısa zamanda açıklayacağız.
Taranan sandık sonuçları bizim sisteme düştüğü andan itibaren aynı saniyede seçime katılma hakkına sahip, veri alma imkânı bulunan siyasi partilerimizle eş zamanlı olarak da paylaşılmaktadır. Biz hangi anda hangi veriye sahipsek seçime katılan partiler aynı anda aynı veriye sahiptiler, onlar oradan takip edebilirler.
(İtiraz ve mazbata süreçleri) Bir itiraz süreci var, ilçe seçim, il seçim kurullarına, YSK’ya. İtiraz süreçleri bittiğinde mazbata hak edene teslim edilecektir.” 

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