‘Mazbata hak edildi’
CHP’li Muharrem İnce dün sayımın yapıldığı Türkan Saylan Kültür Merkezi’ne geldi. İnce, burada yaptığı açıklamada şöyle konuştu:
“Türkiye’de artık seçimlere katılmak serbest, seçimleri kazanmak yasak. Bu, Türkiye’nin hukuktan, demokrasiden uzaklaşması ve yoksulluk demektir. Yatırımcı da Türkiye’den parasını çeker. Ama ben milletimize güveniyorum, sağduyuya güveniyorum. Karnımızın doyması demokrasiye, özgürlüğe, hukuk devletine bağlıdır. Hak edilmiş bir şeyi vereceksiniz. Hak edilen bir şey var mı ortada, evet var. O zaman çaresi yok, Ekrem İmamoğlu’na bu mazbatayı vereceksiniz.”
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