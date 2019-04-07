‘Mazbata fetişizmine gerek yok’

Ömer Çelik daha sonra yerel basına kapalı gerçekleştirilen toplantı hakkında bilgi verdi.

YABANCI BASININ BİLGİLENDİRİLMESİ

Çelik “Yabancı basında, yurtdışında, çeşitli basın yayın organlarında her seçimden sonra olduğu gibi Türkiye’deki seçimlerle ilgili çok sayıda yorum çıkıyor. Doğru bilgi verildiği zaman gerçek gazeteciler bunu doğru bir şekilde değerlendirecektir. Ama kara propaganda merkezlerine karşı yapacağımız çok bir şey yok. Yüksek Seçim Kurulu’nun (YSK) görevini tam olarak yapması devletimizin, milletimizin ve demokrasimizin gücünü gösterir. Batı’nın birçok demokrasisinde olağan karşılanan bu süreci maalesef bazı grupların sanki olağanüstü bir durum varmış gibi algılatmaya çalıştığını görüyoruz. Bu tabi yanlış bir tutumdur” dedi.

‘VATANDAŞLARIMIZ SAKİN OLSUNLAR’

CHP’nin yeniden sayımlarla ilgili tutumunu eleştiren Ömer Çelik şöyle konuştu: “CHP maalesef ‘Sayım yapılsa bile aradaki fark kapanmayacak. Bizim elimizdeki veriler böyle’ diyor. Peki sayım yapıldığında bu fark kapanmayacak gibisinde bir teze sahip iseniz sayım yapılmasından niye rahatsız oluyorsunuz? Bırakın sayım yapılsın. Vatandaşımızın tek bir oyu bile zayi olmasın, sonuç ortaya çıksın. Bunu partiler arası bir kavga, bir stres ve gerilim alanı haline getirmemek lazım. Vatandaşlarımız sakin olsunlar, kimse kimseye kem gözle bakmasın. Adlarımız, partilerimizin adları farklı olabilir. Ama hepimizin soyadı Türkiye Cumhuriyeti’dir. Sonuç olarak kazanan demokrasimiz ve vatandaşımız olacak. Bu süreci akamete uğratıp sürekli bir mazbata fetişizmi temelinde söylem üretmeye gerek yok. Memleket bu mazbata fetişizmi ile yeni tanışıyor. Böyle bir şey yok. Önemli olan vatandaşın iradesidir.”

‘ÇİFTE STANDART YOK’

Ömer Çelik, oy sayımlarında muhalefet partilerine çifte standart uygulandığı iddiaları hakkında ise, “YSK bütün illerde AK Parti kararlarına olumlu cevap veriyor ya da bütün illerdeki muhalefetin taleplerine olumsuz karar veriyor gibi bir şey yok. Bizim arkadaşlarımızın yaptığı başvuruların reddedildiğini kendim biliyorum. Bununla ilgili spekülasyona gerek yok. Ama şöyle yapıyorlar, ‘AK Parti’nin haklı bir talebi kabul edildi. Bir yerde muhalefetin haklı bir talebi kabul edilmedi. AK Parti’nin her talebi kabul edildi, bizim hiçbir talebimiz kabul edilmiyor’ gibisinden bir yaklaşım üretiliyor. Onların taleplerinin kabul edildiği yerler var, bizlerin taleplerinin ret edildiği yerler de var. Lütfen biraz ders çalışsınlar, YSK’nın bugün verdiği kararların önceden verdiği kararlarla uyumu tespit edilsin” dedi. m