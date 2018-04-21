YSK’nın 60 gün için yaptığı taslak ‘mayıs planı’na göre, partilerin cumhurbaşkanı adayları, milletvekili adaylarından daha önce belirlenecek. 100 bin imza şartı nedeniyle cumhurbaşkanı adaylarının kesinleşmesi mayısın ikinci yarısını bulacak.



Cumhurbaşkanı adaylarının YSK’ya bildirilerek kesinleşme tarihi 15 Mayıs olarak öngörülüyor. Partilerin milletvekili aday listelerinin kesinleşmesi içinse 20 Mayıs tarihi planlandı. Bu süreçlerin, birkaç gün değişiklik gösterebileceği belirtiliyor.



Bu arada TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı Mustafa Şentop, yasal düzenlemeyle İYİ Parti’nin seçime girmesine olanak sağlanıp sağlanmayacağı konusunda “Bir siyasi partinin seçime girmemesi için hukuki bir düzenleme yapmak da yanlıştır, girmesi için de bir siyasi partiye özel düzenleme yapmak yanlıştır” dedi.