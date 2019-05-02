Mayıs ayında karla mücadele... 5 gün daha sürecek

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMayıs ayında karla mücadele... 5 gün daha sürecek
GeriGündem Mayıs ayında karla mücadele... 5 gün daha sürecek
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Mehmet AYDIN/MUŞ (DHA)
02.05.2019 - 09:44, Son Güncelleme:

Mayıs ayında karla mücadele... 5 gün daha sürecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mayıs ayında karla mücadele... 5 gün daha sürecek

Muş'ta aralık ayından beri kardan kapalı olan merkeze bağlı Cevizlidere köy yolu, Mayıs'ta da İl Özel İdare ekiplerince açılmaya çalışılıyor. Yer yer 2 metre karın olduğu köy yolunu açma çalışmalarının 5 gün daha sürmesi bekleniyor.

Ülke genelinde ilkbahar mevsimi etkili olurken Muş'ta mayıs ayında karla mücadele çalışmaları sürdürülüyor. İl Özel İdaresi ekipleri, aralık ayında yolu kapanan, deniz seviyesinden 2400 metre yükseklikteki Cevizli ve İnardı köylerinin yollarında çalışmalarını yürütüyor.

Bölge sakinlerinin yayla olarak kullandığı yolların açılmasını sona bırakan ekipler, yer yer 3- 4 metreye ulaşan kar kalınlığıyla karşılaşıyor.

Mayıs ayında karla mücadele... 5 gün daha sürecek
Öncelikle Cevizli yoluna ağırlık veren ekipler, yayla mevsimi başlamadan önce ulaşıma açmak için uğraşıyor. Yaklaşık 1 aydır bölgede karla mücadelenin sürdüğünü belirten İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ekip şeflerinden Nazım Diner, 1 hafta içinde yolun tamamen ulaşıma açılacağını söyledi. Diner, kepçe ile rotatifle çalışılan bölgede Cevizli'den sonra İnardı köyünün yolu için harekete geçileceğini belirtti.

Mayıs ayında karla mücadele... 5 gün daha sürecek
Kar kalınlığının bazı yerlerde 4 metreyi bulduğu yolda çalışmanın yavaş gittiğini belirten kepçe operatörü Mehmet Taş ise çığ tehlikesi nedeniyle hızlı hareket edemediklerini dile getirdi.

Mayıs ayında karla mücadele... 5 gün daha sürecek

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber

Kiralık katil ifade verdi: Birlikte kahvaltı sonrası öldürdüm

73 kentte başlayacak

Hem bedeninde kaldı hem de rüyalarında... Parkta kurşun travması

Maltepe'de 12 aracın karıştığı zincirleme kaza: 2 yaralı