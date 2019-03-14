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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Selçuk BAŞAR- Adem AKATİN/ARDEŞEN (Rize), (DHA)
14.03.2019 - 14:24, Son Güncelleme:

Bakan Soylu duyurdu! ''Öyle bir yazılım yaptık ki...''

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Bakan Soylu duyurdu! ''Öyle bir yazılım yaptık ki...''

İÇİŞLERİ Bakanı Süleyman Soylu, "Burası eski Türkiye değil. Eskiden dağlarda 15 bin terörist vardı, Şimdi bakın 700 kaldı. İnsansız hava araçlarına öyle bir yazılım yaptık ki mayıs ayında devreye girecek. Sen bırak o teröristlerin yürümesini, kafalarını bile çıkaramayacaklar" dedi.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Trabzon'dan Rize'nin Ardeşen ilçesine doğru yola çıktı. Bakan Soylu'nun konvoyu, Rize'nin Pazar ilçesinde kendisine sevgi gösterilerinde bulunanlar tarafından durduruldu. İlçe sakinlerini selamlayan Soylu, sosyal medya hesabından o anlara ilişkin fotoğrafları, 'Rize Ardeşen'e giderken Pazar'da yolumuzu kestiler. İçişleri Bakanı olsan da yolunuz kesilir. Allah sevginizi eksik etmesin' ifadeleri ile paylaştı.

Ardeşen'e geçen Bakan Soylu belediye önünde halka hitap etti. Hükümetin yatırımlarından bahseden Soylu, Ardeşenlilerden 31 Mart yerel seçimlerinde güçlü destek istedi. Bakan Soylu, Türkiye'nin, kararlılıkla yürüttüğü uyuşturucu ve terörle mücadelede önemli başarılara imza attığını vurguladı.

'ERDOĞAN TARİHE DE NOT BIRAKTI'

Sınır ötesi harekâtla Afrin'e çatır çatır girdiklerini söyleyen Bakan Soylu, "Türkiye'yi bir istikrarsızlığa düşürebilmek için ellerinden gelen her şeyi yaptılar. En son Irak'ın kuzeyinde bir devlet kurmak istediler. Referandum yaptılar. Kuracaklardı da. Sonra bu ülkenin Rizeli Recep Tayyip Erdoğan'ı tarihe de not bıraktı, dünyaya da not bıraktı. Aramızın en iyi olduğu zamanda Irak ile İran'ı bir araya getirdi, 'Siz devlet mi kuracaksınız Irak'ın kuzeyinde?' dedi. Oturdular orada devlet kurulmasına müsaade etmediler. Amerika'ya da Avrupa'ya da bir ders verdiler. Dediler ki; 'Ey dünya, biz karar vermedikçe bu coğrafyada kimse oyun kuramaz.' Ne oldu; Afrin'de bize aba altından sopa gösterdiler. Çatır çatır girdik. Orada PKK'yı söktük attık. Irak'ın kuzeyinde devlet kurup Afrin'in merkezinde bir terör merkezi oluşturacaklar, oradan buraya bir koridor çekeceklerdi. Türkiye'yi Orta Doğu'dan ve güneyden tamamen ticari yollarından ve kültürel yollarından, siyasi yollarından ayıracaklar, Türkiye'yi bir kumpasın içine alacaklardı. Biz buna müsaade etmeyiz" diye konuştu.

'BURASI ESKİ TÜRKİYE DEĞİL'

Amerikalı generallerin, Kandil'deki terörist elebaşlarına zehirli kurşun atan silah hediye ettiğini aktaran Bakan Soylu, şöyle dedi:

"Türkiye'nin yakasını hiç bırakmıyorlar. Yıllardır PKK terör örgütünü bize musallat ettiler. Bunun destekleyeni kim, çok açık. Amerikalı generalleri getirdiler, Kandil'deki terörist elebaşlarına zehirli kurşun atan silah hediye ettiler. Oraya her türlü desteği veriyorlar; drone eğitimi nasıl yapılır, helikopter nasıl kullanılır, her türlü desteği her türlü silah desteğini veriyorlar. Gezi olaylarından bugüne kadar anamızdan emdiğimiz sütü burnumuzdan getirdiler. Bugün niye Cumhur İttifakı'nı kurduk? Sadece belediyeleri alabilmek için mi? Bilesiniz ki şimdi karşımıza öyle bir hat çektiler ki içerisinde PKK var, DHKP-C var, içerisinde Amerika var, Avrupa var. Türkiye'nin adım atmamasını isteyen ne varsa, hangi husumet varsa karşımıza koydular. Burası eski Türkiye değil. Eskiden dağlarda 15 bin terörist vardı. Şimdi bakın 700 kaldı. İnsansız hava araçlarına öyle bir yazılım yaptık ki mayıs ayında devreye girecek. Sen bırak o teröristlerin yürümesini, kafalarını bile çıkaramayacaklar."

'TEPELERİNE BİNİYORUZ'

"Bizim aslanlarımız dağlara kovalıyor, onlar sıçan gibi kaçıyorlar" diye sözlerine devam eden Soylu, "Bugün son 2 yılda 3 bin 333 teröristi etkisiz hale getirdik, 3 bin 99 barınak ve sığınakları tarumar ettik, yok ettik. Öyle şehirlerde gezecekler, millete baskı yapacaklar; tepelerine biniyoruz, tepelerine. İddiamız şu; İçimiz kan ağlıyordu, 13-14 yaşındaki kız çocuklarını alıp, dağa götürüp, Murat Karayılan hayvanı ile Cemil Bayık hayvanının masasına meze yapıyorlardı. Eğer o çocukların hesabını sormaz, o hayvanların burnundan fitil fitil getirmezsek namerdiz, namerdiz. Bu millete çok çektirdiler" ifadelerini kullandı.

'AKLIMIZLA ALAY ETMEYE ÇALIŞIYORLAR'

Muhalefete yönelik eleştirilerde bulunan Bakan Süleyman Soylu şöyle konuştu:

"Bir oyun ve bir tezgâhla karşı karşıyayız. Biz Doğu ve Güneydoğu'daki belediyeleri görevden aldık mı; 94 belediyeyi, teröre yardım yapan belediyeleri. Şimdi onlara inat şekilde, aynı 24 Haziran'da olduğu gibi, Kılıçdaroğlu, terör örgütü PKK'ya ve FETÖ'ye taşıyıcı annelik yapıyor ve o ittifak yapıyor. İYİ Parti, Saadet Partisi bu ittifakı yapıyor. Kimse sağa sola kaçmasın. İçişleri Bakanı olarak söylüyorum; 299 liste, 299 kişiyi, bir taraftan CHP'den, bir taraftan İYİ ve Saadet Partisi'nden belediye ve il genel meclisi üyesi gösterdiler. Hani bir adam var, suratında meymenet yok, diyor ki, 'Kürdistan'da biz kazanacağız. Batıda AK Parti ve MHP'ye kaybettireceğiz.' Aklımızla alay etmeye çalışıyorlar. Biz, Doğu ve Güneydoğu'daki belediyelerden süpürdük PKK'yı, şimdi onlar bütün Türkiye'ye Kılıçdaroğlu, İYİ Parti ve Saadet Partisi vasıtasıyla bunu yaymaya çalışıyorlar. Belediye meclislerine nifak tohumu ekmeye çalışıyorlar. Allah'ını severseniz buna fırsat vermeyin, verdirtmeyin."

'BÖYLE SİYASETE DE YAZIKLAR OLSUN'

CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'ndan memlekete hayır gelmediğini söyleyen Bakan Soylu, şunları kaydetti:

"Allah'ınızı severseniz bu Kılıçdaroğlu'nun bugüne kadar memlekete hayrı geldi mi? Hayır. Kılıçdaroğlu'na göre Murat Karayılan, Cemil Bayık ona dost, Tayyip Erdoğan ona düşman. Yazıklar olsun, böyle siyasete de yazıklar olsun. Nefretinden ve husumetinden her şeyi, her tarafa gidip bir siyaset aklıyla değil, birilerinin kendi kulaklarına üfürmesiyle birlikte attığı bu adımlar, Türkiye'nin önünü kapatmaya yönelik adımlardır. Bu Tayyip Erdoğan futbolu biliyor mu? Biliyor. Bu 4,5 yılda, şu topu Tayyip Erdoğan'ın ayağına bir verin Allah'ınızı severseniz, zillet ittifakının kalesinde yer alan Kılıçdaroğlu'nun kalesinin bir 90'ına çaksın, bir çatalına çaksın."

57 bin uyuşturucu satıcısını kodese tıktıkları aktaran Bakan Soylu, Cumhuriyet tarihinin en büyük operasyonlarıyla uyuşturucuya ağır darbe vurduklarını ifade etti.

İlçe sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, daha sonra katılacağı miting için Fındıklı ilçesine hareket etti.

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