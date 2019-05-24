Mayıs ayı LGS örnek sorularını yayımlandı - İşte tüm örnek sorular
Milli Eğitim Bakanlığı mayıs ayı LGS örnek soruları yayımladı. Liselere Geçiş Sınavı’na katılacak olan öğrenciler için paylaşılan örnek sorularda 20 sayısal ve 25 sözel olmak üzere 45 soruya yer verildi. İşte, bu yıl 1 Haziran’da yapılacak olan LGS’nin bu yıl için son örnek soruları...
LGS için bir örnek soru kitapçığı daha paylaşıldı. Milli Eğitim Bakanlığınca (MEB), 1 Haziran'da yapılacak Liselere Geçiş Sistemi (LGS) kapsamındaki merkezi sınava yönelik sekizinci ve son örnek soru kitapçığı yayımlandı.
Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), 2018-2019 eğitim öğretim yılı sonunda ortaöğretim kurumlarına öğrenci yerleştirmek amacıyla düzenlenecek merkezi sınava yönelik örnek soru kitapçıkları yayımlanıyor. Kitapçıklarda, sayısal ve sözel testlerde yöneltilecek soruların sayısının yarısı kadar örnek soruya yer veriliyor.
2019 SINAV BİLGİLERİ
Sınav, 8’inci sınıf öğretim programları esas alınarak yapılacaktır. Sınav, iki oturum hâlinde uygulanacak, çoktan seçmeli 90 soru sorulacak ve aynı gün yapılacaktır.
Birinci oturum, 50 soruluk sözel alandan oluşacak ve süresi 75 dakika; ikinci oturum ise 40 soruluk sayısalalandan oluşacak ve süresi 80 dakika olacaktır.
Birinci oturumda, 8’inci sınıf Türkçe, Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi, T.C. İnkılap Tarihi ve Atatürkçülükile Yabancı Dil, ikinci oturumda ise Matematik ve Fen Bilimlerinden sorular yöneltilecektir.
LGS SAYISAL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI
LGS SÖZEL BÖLÜM ÖRNEK SORULARI
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