Mayınlı saldırıda devrilen vagonlar 4. yılında kaldırıldı

Olay, 30 Temmuz 2016 tarihinde Palu İlçesi’ne bağlı Burgudere köyü yakınlarında meydana gelmişti. Elazığ'dan sefer yapan yük trenine, daha önceden PKK’lı teröristler tarafından raylara döşenen mayın patlatılarak saldırı düzenlenmiş, 4 vagon devrilmişti. Terör saldırısının izlerinin silinmesi amacıyla vagonların kaldırılması için İl Jandarma Komutanlığı tarafından devlet demir yolları ile koordine kuruldu. Jandarmanın koordinesinde devlet demir yolları tarafından 3 günlük çalışma ile zarar gören vagonlar kaldırıldı. Vagonlar vinçler yardımıyla çekici trene yüklenerek bölgeden alındı.