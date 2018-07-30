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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Mesut Hasan BENLİ - ANKARA
30.07.2018 - 20:49, Son Güncelleme:

Mayın davasında yeniden yargılama

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Mayın davasında yeniden yargılama

Hakkari Çukurca’da terör örgütü PKK’ya karşı güvenlik önlemi amacıyla döşenen mayına basan yedi askerin şehit olmasıyla ilgili davada görev yapan bazı hâkimlerin FETÖ’den ihraç edilmesi üzerine, Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, davanın bir numaralı sanığı emekli Tuğgeneral Zeki Es’in yeniden yargılanmasına karar verdi.

DAVA dosyasına göre, Çukurca’da 28 Mayıs 2009 günü Han Tepe bölgesine düzenlenen operasyon sırasında 20. Jandarma Sınır Tugayı 8. Komando Bölüğü’ne bağlı yedi asker mayına basarak şehit oldu. Genelkurmay Askeri Savcılığı, Tümgeneral Gürbüz Kaya ve Tuğgeneral Zeki Es’in de aralarında bulunduğu altı sanık hakkında dava açtı. Genelkurmay Askeri Mahkemesi’ndeki yargılamada Tümgeneral Gürbüz Kaya, bölük komutanı Yüzbaşı Nurettin Altay, emekli Kurmay Albay Rıza Atilla Erdoğan ve Kurmay Albay Hakan Alaçam beraat etti. Mahkeme, mayın döşediği iddia edilen Uzman Çavuş Fatih Taylan Çeker’e, ‘emre itaatsizlikte ısrar’dan dört ay hapis cezası verdi. Mahkeme bu cezayı 3 ay 10 güne düşürdü ve erteledi.

6 YIL 8 AY CEZA ALDI

Mahkeme, mayın davasının bir numaralı sanığı Zeki Es’e ise ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birlikte iki kişinin yaralanmasına neden olmak’tan
6 yıl 8 ay hapis cezası verdi.

Askeri Yargıtay 1. Dairesi de cezayı onadı. 9 Temmuz 2014 tarihli kararda “Terörle mücadele konusunda tecrübeli olduğu anlaşılan sanığın, dost birlik personelinin şu veya bu nedenle geçmesi muhtemel olan yerlere döşettirdiği EYP’lere basılması halinde EYP’nin patlaması sonucu personelin ölebileceği neticesini öngörmemiş olması mümkün görülmemektedir. Sanığın bilinçli taksir derecesinde kusurlu olduğu; birden fazla
kişinin ölümü ve yaralanmasından sorumlu tutulması gerektiği kabul edilmiştir. Terörle mücadele aktif görev alan bir tugayın komutanı ve tuğgeneral rütbesinde olan sanığın, Ottawa sözleşmesine ilişkin yasaklamaları içeren emirlerden haberdar olmadığı iddiası inandırıcılıktan uzaktır”
denildi.

YARGILAMA BAŞLADI

Karar düzeltme talebinin reddedilmesi üzerine de Zeki Es hakkında yakalama kararı çıkartıldı. Bu sırada 15 Temmuz darbe girişimi gerçekleşti ve ardından pek çok askeri hâkim görevden el çektirildi. Es’in avukatı Yurdakan Yıldız da müvekkilinin yargılandığı davada görev yapan bazı hâkimlerin FETÖ bağlantısı nedeniyle meslekten ihraç edildiğine dikkat çekerek, yeniden yargılanma talebinde bulundu. Askeri Yargıtay Daireler Kurulu, “suç tarihi itibariyle terörle mücadelede Hakkari/Çukurca 20. Jandarma Sınır Tugay Komutanı olarak kritik bir görevde bulunan hükümlünün, terör örgütleri tarafından hedef alınma ihtimalinin yüksek olduğu” gerekçesiyle Es hakkında yeniden yargılanmasına karar verdi. Es, 22 Mart’ta ‘Bilinçli taksirle birden fazla kişinin ölümüyle birlikte iki kişinin yaralanmasına neden olmak’tan Hakkari 1. Ağır Ceza Mahkemesi’nde hâkim karşısına çıktı. Es, suçlamaları kabul edilmediğini, davanın FETÖ kumpası olduğunu iddia etti.

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