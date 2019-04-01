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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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01.04.2019 - 21:16, Son Güncelleme:

'Maviş' kaçamadı! Bodrum'da aranıyordu İzmir'de yakalandı

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'Maviş' kaçamadı! Bodrum'da aranıyordu İzmir'de yakalandı

Göçmen kaçakçılığı ve kasten adam öldürme suçlamasıyla aranan 'Maviş' lakaplı Yunus Metin, İzmir'de yakalanarak tutuklandı.

Yasadışı yollarla Ekim 2018'de Bodrum'dan Yunanistanın Kos Adasına geçmeye çalışan göçmenleri taşıyan fiber tekne, Gümbet Koyunda sahilden 50 metre açıkta batması sonucu 3 mülteci çocuk hayatını kaybetti. Olaya ilişkin başlatılan soruşturma kapsamında, farklı tarihlerde gözaltına alınan 20 kişiden 19'u tutuklanırken, Yunus Metin isimli firari için yakalama çalışmaları başlatıldı. Bodrum Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele ekiplerinin yaptığı teknik ve fiziki takip sonucu, 'Maviş' lakaplı Yunus Metin İzmir'de gözaltına alındı.

Maviş kaçamadı Bodrumda aranıyordu İzmirde yakalandı

Bodrum'a getirilen Yunus Metin emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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