Mavigöl toz oldu

SİVRİCE’deki depremin yıkıcı etkisini en çok müteahhitlerin yaptığı çürük binalarda yaşayanlar hissetti. Hazar Gölü kenarındaki Gezin köyünde 1992’de yapılan Mavigöl Apartmanı depremin ilk saniyelerinde adeta toz yığınına dönerek olduğu yere çöktü. Mavigöl Apartmanı’nda oturan 5 kişi enkaz altında kaldı. İlk müdahale edilen yerlerden biri de bu apartman oldu. Depremin hemen ardından Rabia Göğdemir yaralı olarak enkazdan çıkartıldı. Saat 00.30 sıralarında Maviye Buğdaylı’nın cansız bedenine ulaşıldı. Saatler 08.10’u gösterdiğinde ise bu kez hamile eşi ve çocuğuyla enkaz altında kalan Meriç Dişli’ye ulaşıldı. Meriç Dişli’nin sağ çıkarılması, eşi ve oğlu ile ilgili umutları arttırdı. Ekiplerin yaptığı titiz çalışmayla, Pınar Dişli ve oğlu Miraç’ın da yeri belirlendi. Saat 09.10’da 6 aylık hamile Pınar Dişli, yaralı kurtarıldı. 8 dakika sonra ise ekipler bu kez 12 yaşındaki oğlu Miraç’a ulaştı. Yaralı anne ve oğlu, ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Tedaviye alınan yaralı anne ve çocuğu doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı.

İYİ Kİ DÜĞÜNDELERDİ

70 dairenin ve 7 dükkanın bulunduğu bina, 2011’deki Van Depremi’nde hasar görmüştü. Ancak güçlendirme adına binanın sadece dışına sıva ve ısı yalıtımı yapıldı. Binada yazları yaklaşık 60 kişinin oturduğunu söyleyen Geniz köyü muhtarı Turgut Eroğlu, “Bizim burası yazlıkçı olduğu için insanlar genelde yazın köye gelir. Yazın binada 50-60 kişi oturuyor. Ancak hem kış olması hem de binada oturanların bir kısmının düğünü olması nedeniyle binada deprem sırasında sadece 5 kişi vardı. Bu durum daha büyük bir faciayı önledi” dedi.

MİSAFİRLİKTE YAKALANDILAR

Elazığ merkezin Mustafa Paşa Mahallesi’nde bulunan ve birbirlerine yüz metre uzaklıkta bulunan Ayken Apartmanı ile Kalay Apartmanı da depremde çöktü. Serhat Aslan depremden 10 dakika önce eşi ve iki çocuğunu kayınpederinin Ayken Apartmanı’ndaki evine bırakmıştı. Depremde binanın çöküşüne şahit oldu. Bina enkazının yanından bir an olsun ayrılmayan Serhat Aslan, “Bizim aileden 5 kişi enkaz altında. 2 Aylık kızım, 7 yaşındaki oğlum, karım, kayınpederim ve kaynanam içeride. Böyle mi olacaktı?” dedi.

Ayken Apartmanı’nın önünde ailesini bekleyenlerden biri de Ali Düşmez. Ablasının enkazdan sağ çıkartıldığını, annesinin ise halen bulunamadığını anlatan Ali Düşmez, “Burası bizim baba evimiz. 92’de evimizi kat karşılığında müteahhite verdik. Müteahhit evin sağlam olduğunu söylemişti. Anlaşılan kerpiçle yapılan ev bile buradan daha sağlammış” diye ağladı.

AİLECE ENKAZ ALTINDALAR

Depremde yıkılan bir diğer bina da 5 katlı Kalay Apartmanı. Apartman sakinlerinden Yıldız ailesinin tüm fertleri enkaz altında kaldı. Depremden sonra ağabeyi Hüseyin Yıldız’a ulaşamayan Emine Gülmez, “Telefonla arayıp ulamaşayınca ağabeyimin yaşadığı eve koştum. Bu manzarayla karşılaştım. Ağabeyim Hüseyin, Yengem Ayşe ile yeğenlerim Yüsra ve Onur şu an enkaz altındalar. Sağ salim kurtulmaları için dua ediyoruz” dedi.

MİRAÇ’A DA MEZAR OLDU

MİRAÇ Dişli’nin Türk Kızılayı gönüllüsü olduğu ortaya çıktı. Türk Kızılayı, Twitter’dan Miraç’ın Kızılay yelekli fotoğrafını, “Geçen yılki ‘Hayalime dönüşen oyuncaklar’ projemize katılan gönüllümüz Miraç’ın depremde hayatını kaybettiğini üzülerek öğrendik. Ailesine ve Türk Kızılay camiasına bağsağlığı dileriz” mesajıyla paylaştı.

FB’Lİ VEDAT: GOLÜM MİRAÇ’A

Fenerbahçe’li Vedat Muriç, Başakşehir maçı sonrası galibiyeti, Miraç’a armağan etti. Küçük Miraç’la Malatya deplasmanında görüşmeyi planladıklarını söyleyen Vedat, “Golümü, galibiyeti depremde vefat eden Miraç Can Dişçi’ye armağan ediyorum. Beni Malatya maçına bekliyordu, mesaj atmıştı. Bugün maça giderken komşusu mesaj attı, kardeşimiz depremde hayatını kaybetmiş. Maça giderken bunu öğrendim ve gerçekten çok kötü oldum” ifadesini kullandı.

ACI BEKLEYİŞ HAYATA DÖNÜŞ

YakınlarI enkaz altında kalanların acılı bekleyişleri yürekleri dağladı. Elazığ’da yıkıntıların arasından çıkarılan bir gencin hayata bakışı ise sevindirdi. Dilek Apartmanı’nda yaşayan Nurdan Aydın ve eşi Zülküf Aydın da kurtarılanlar arasındaydı. Nurdan Aydın, “Çıkmaya çalıştık ama deprem fırsat vermedi. Eşimle birbirimize sarıldık ve haklarımızı helal ettik. O anda her şey üzerimize yıkıldı. Bizi kolonların tamamen altından kurtaran doğalgaz borusu ve buzdolabıydı. Komşumuzun bağırmasını duyduk. Eşim buzdolabına vurarak ses çıkarttı. Yerimizi belli ettik. Bir ışık geldi nokta şekilde. Bizi çıkardılar.”

HASARLI BİNALARA KİMSE GİRMESİN

DEPREMİN ilk saatlerinde Elazığ’a giden İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca ile Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum ortak basın toplantısı yaptı. Kurum, bölgedeki vatandaşlardan hasarlı binalara girmemelerini istedi.

4 İHA, 1 KEŞİF UÇAĞI

Süleyman Soylu: “Deprem olduğu andan itibaren 4 İHA ve 1 keşif uçağımız Elazığ ve Malatya’da depremin olduğu bölgede, tarama ve keşif faaliyetlerini ortaya koydular. Enerji, ulaşım, iletişim, doğalgaz ve altyapı konusunda bir sorun yaşamadık. Gece soğuktu. Yemek, battaniye ihtiyacının giderilmesi için daha önce belirlediğimiz bölgelerden sevk edildi. Kurulan 7 mobil mutfaktan yemek çıkarıldı.”

Murat Kurum: “Hasar tespit edilen binaların yıkımı yapılacak. Binalar an ve an takip edilmektedir. Bakanlıklarımızla, valiliğimize yaralı ve vefat eden vatandaşlarımız için ailelere, valiliğimiz nakdi yardımları yapacak. Hem Elazığ´da hem Malatya’da hasarlı binalara gidilmemesi noktasında vatandaşlarımızı bir kez daha uyarmak istiyorum.”

ARADI KURTULDU

Hatun Yamış, Kalay Apartmanı’nın üçüncü katında oturuyordu. Enkaz altında kalınca cep telefonuyla yerini yakınlarına bildirdi. Yaralanmamıştı ama molozlar nedeniyle çıkamıyordu. Depremden tam 13 saat sonra AFAD ekipleri tarafından kurtarıldı.