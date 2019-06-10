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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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10.06.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

‘Mavi yemiş’in çayı geliyor

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
‘Mavi yemiş’in çayı geliyor

TBMM Tıbbi ve Aromatik Bitki Çeşitliliğini Araştırma Komisyonu’na sunum yapan Tarım ve Orman Bakanlığı yetkilileri, Amerikalı ve İngilizlerin yoğun tükettiği ‘mavi yemişin’ dört farklı türünü keşfettiklerini ve çayını üretmek için ÇAYKUR’la özel proje başlatıldığını açıkladı.

Komisyonda verilen bilgiler özetle şöyle:

DÖRT TÜRÜ KEŞFEDİLDİ

- Çölleşme ve Erozyonla Mücadele Genel Müdürü Ahmet İpek: Dünya Sağlık Örgütü raporuna göre yaklaşık 21 bin bitkinin ilaç sektöründe kullanıldığı, ülkemizde türlerin 500 kadarının tıbbi amaçla kullanıldığı ifade ediliyor. Ormancılar olarak ‘ayı üzümü’ dediğimiz, tarımcıların ‘mavi yemiş’ diye ifade ettikleri ve en çok Amerikalıların ve İngilizlerin tükettiği çayın ülkemizde olmadığını sanıyorduk. Halbuki Artvin’den Sakarya’ya kadar doğal olarak bunun dört türünün olduğunu tespit ettik. ÇAYKUR Genel Müdürlüğümüzce de bunların çay haline dönüştürülmesi için ortak bir proje başlatıyoruz. Osmanlı döneminde bu çayın içildiğini tespit ettik. Safranın sadece Safranbolu’da birkaç ailenin gerçekleştirdiği üretim dışında Mardin ve Şanlıurfa ’da da yetiştirildiğini ve Osmanlı döneminde ihraç edildiğini öğrendik.

BUĞDAY GENİNDE OYNAMA YOK

- Tarımsal Araştırmalar (TAGEM) Genel Müdürü Özkan Kayacan: Gen bankamızda gerek Ankara gerekse İzmir’de 120 binden fazla bitkiyi saklamaktayız. Bugün tükettiğimiz buğdayı, siyezi, kara kılçığı, işte diğer yerel çeşitlerimizi koruyacağız ki koruyoruz. Türkiye’de yerli olarak yetiştirdiğimiz, ıslah ettiğimiz çeşitlerin tamamı yerel buğdaylar üzerinden yapılıyor. Bunları da seleksiyon yöntemiyle yapıyoruz. Yani genlerinde herhangi bir oynama yok. 2 bin 306 tıbbi bitki ve tohum örneği de ulusal gen bankamızda saklanmaktadır. Tarımsal mekanizasyon ve işçilik maliyetini düşürmemiz gerekiyor. Tarım 4.0 ve yapay zekada bu tip alet, makine geliştirmek üzere birtakım çalışmalar başlattık.

- Bitkisel Üretim Genel Müdürü Fuat Fikret Aktaş: Yaklaşık 11 bin 707 bitki türümüz, 3 bin 649 da endemik (yöreye özgü) ürünümüz var. 280 milyon dolar ihracatımız, 254 milyon dolar da ithalatımız var. 2000-2018 arasında üretimimiz yüzde 329, ekiliş alanımız da yüzde 40 artmıştır. m Bülent SARIOĞLU/ANKARA

Bülent Sarıoğlu
Bülent Sarıoğlu
bsarioglu@hurriyet.com.tr
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