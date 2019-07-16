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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Levent YENİGÜN/DHA
16.07.2019 - 14:46, Son Güncelleme:

Mavi yelken balığı Antalya'da görüntülendi

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Mavi yelken balığı Antalya'da görüntülendi

DÜNYANIN en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren ve soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan yavru mavi yelken balığı (Marlin Fish Spearfishing), Antalya'nın Kemer ilçesinde görüntülendi.

Kemer G Marina'da soyu tükenme tehlikesiyle karşı karşıya olan ve dünyanın en hızlı deniz canlısı olarak Guinness Rekorlar Kitabı'na giren yavru mavi yelken balığı görüldü. Bazılarının yunusa bazılarının da kılıç balığına benzettiği yaklaşık 1,5 metre uzunluğundaki balık, uzun süre yatlar ve gezi tekneleri arasında yüzdü. Renkleri ve hareketleriyle izleyenleri kendisine hayran bırakan balık, cep telefonu kameraları tarafından görüntülendi. Balık, zarar görmemesi için bölgeye gelen Kemer İlçe Sahil Güvenlik Komutanlığı ekiplerince yönlendirerek, marina dışına çıkardı.

G Marina Genel Müdürü Levent Tokaç, "Bugün marinamızda ticari tekneler çıktıktan sonra bir misafirimiz olduğunu gördük. Misafirimiz dünyada nesli tükenmekte olan mavi yelken balığı. Bölgemizin balığı değil. Zaman zaman senede bir iki kere bölgemize gelebiliyor. Şu anda ekiplerimiz korunaklı olarak marina dışına çıkarttı. Yolunu göstereceğiz. Yolu açık olsun ama nesli tükenmekte olan bir balık, o yüzden korumamız gerekir" dedi.

Mavi yelken balığı ile ilgili bilgi veren Akdeniz Üniversitesi Su Ürünleri Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Mehmet Gökoğlu, "Bizim kıyılarımızda çok nadir görülen bir tür. Uluslararası Doğa Koruma Birliği'nin kırmızı listesinde, LC kategorisinde nesli tehlikeye yaklaşmış türden bir balık. Özellikle Atlas Okyanusu'nda bulunan Maderia Adaları civarında yoğun görülüyor. Akdeniz'de de görülmekte. Çok nadir görünen bir tür olması nedeniyle avlanmaması gerekir" diye konuştu.

Mavi yelken balığı Antalyada görüntülendi

Mavi yelken balığı Antalyada görüntülendi


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