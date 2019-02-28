Mavi Vatan’da “kimyasal, nükleer” tedbir
Türkiye’nin bugüne kadarki en kapsamlı deniz faaliyetlerinden biri olarak dün başlayan Mavi Vatan tatbikatı bütün hızıyla devam ediyor.
Cumhuriyet tarihinde ilk defa Deniz Kuvvetleri tarafından Anadolu’yu çevreleyen her üç denizde de icra edilen tatbikatta 103 gemi, uçaklar, helikopterler ve kıyı birlikleri yer alıyor. Tatbikatta kimyasal, biyolojik ve nükleer saldırılara karşı savunma tedbirlerine ilişkin çalışmalara da yer veriliyor. 27 Şubat’ta başlayan tatbikat, 8 Mart’a kadar devam edecek.
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