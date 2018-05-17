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    'Mavi Marmara'da iptal önerisi reddedildi

    ANKARA
    17.05.2018 - 01:02 | Son Güncelleme:

    CHP’nin, İsrail ile imzalanan Mavi Marmara Anlaşması’nın yürürlükten kaldırılmasına ilişkin yasa teklifinin ivedilikle gündeme alınması önerisi dün Meclis Genel Kurulu’nda AK Parti’lilerin oylarıyla reddedildi.

    AK Parti Grup Başkanvekili Mustafa Elitaş, Türkiye ile İsrail arasında 1950’li yıllardan bu yana 13 sözleşmenin bulunduğuna dikkat çekerek, “Devletler canı sıkıldığında ‘Ben şu anlaşmaları iptal ediyorum’ deme lüksüne sahip değildir. Bu iş tamamen tribünlere oynamak” dedi.

    TEK TARAFLI FESHETSİN
    CHP Grup Başkanvekili Özgür Özel de Türkiye ile İsrail arasındaki önemli sorun alanlarından birinin Mavi Marmara olayı sonrası yaşanan ‘özür’ krizi olduğunu söyledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın, İsrail’in özür dilediğini belirttiğini ancak bu durumu Türkiye’de kimsenin bilmediğini savunan Özel, “Özür dileme meselesinin bir kaydı olur. Ortalıkta yaşanan olayın tenhada özrü olmaz. Bu samimiyetsiz tutuma karşı grup önerimiz, Mavi Marmara anlaşmasını Türkiye tek taraflı feshetsin. AK Parti’den bu vicdanlı kararı bekliyoruz” dedi. CHP İstanbul Milletvekili Mahmut Tanal da Filistin vatandaşları için Türkiye’ye gelişte vize şartı arandığını ancak İsrail vatandaşlarının vizesiz gelebildiklerini belirterek, “Siyasi iktidar afra tafra yapıyor, ‘İsrail devleti terör devletidir, haydut devlettir’ diyor ama ayinesi iştir kişinin lafa bakılmaz. Bu ne samimiyetsizlik” diye konuştu.  

    Etiketler: TBMM , gazetehaberleri , gündem
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