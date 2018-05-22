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    Mavi Marmara mağduru tazminatını istiyor

    Özge EĞRİKAR/İSTANBUL
    22.05.2018 - 14:13 | Son Güncelleme:

    Gazze’ye insani yardım götüren Mavi Marmara gemisinde 8 yıl önce İsrail askerlerince düzenlenen saldırıda yaralanan Muhyettin Yıldırım, Maliye Bakanlığı’na 1 milyon 2 bin liralık tazminat davası açtı.

    Muhyettin Yıldırım’ın avukatı Mehmet Alagöz, Türkiye’nin Mavi Marmara’da zarar gören yolculara ödenmek üzere İsrail’den 20 milyon dolar aldığını, anlaşmaya göre İsrail Devleti’ne dava açılamayacağı için Maliye Bakanlığı’na dava açtıklarını açıkladı. Mavi Marmara mağduru tazminatını istiyor


    3 GÜN HASTANEDE YATTI

    İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne açılan davada Muhyettin Yıldırım’ın 8 yıl önce Akdeniz açıklarında “Mavi Marmara” isimli gemi ile Gazze’ye insani yardım götürdükleri sırada İsrail askerlerinin saldırısına uğrayarak sağ topuk ve sol baldırından yaralandığı anlatıldı. Dava dilekçesindeki iddialara göre, Muhyettin Yıldırım’a, İsrail askerleri tarafından diğer gönüllülerle birlikte eziyet edildi. Çırılçıplak soyularak tahkir edildi. Zorla götürüldüğü İsrail’de bir hastanede 3 gün tutuldu. Hastaneye kaldırılan yaralı gruba tek tip elbise giydirilerek yakınlarıyla görüşmelerine izin verilmedi. Birleşmiş Milletler İnsan Hakları Konseyi-Uluslararası Vaka İnceleme Heyeti 27 Ekim 2010 tarihli raporunda İsrail Devleti’nin müdahalesinin yasa dışı olduğunu açıkladı. İstanbul 7.Ağır Ceza Mahkemesi ise, 2 yıl önce İsrail Devleti’ne açılan davanın düşürülmesine karar vermişti.

    “İSRAİL’E DAVA AÇILAMIYOR”

    Davacı Muhyettin Yıldırım’ın avukatı Mehmet Alagöz dava dilekçesinde, Türkiye ile İsrail arasında tazminata ilişkin anlaşmanın 1 Eylül 2016’da yürürlüğe girdiğini belirtti. Türkiye’nin Mavi Marmara gemisinde meydana gelen zararların tazmini için zarar gören yolculara ödenmek üzere İsrail’den 20 milyon dolar aldığını dava dilekçesinde anlatan avukat Alagöz, “Adalet Bakanlığı Uluslararası Hukuk ve Dış İlişkiler Genel Müdürlüğü’nden gönderilen yazılarda bundan sonra İsrail Devleti’ne dava açılamayacağı, davaların İsrail Devleti yerine TC. Maliye Bakanlığı olacağı ifade edilmiştir. Yaralı olduğu halde zorla yürütülmeye çalışılan müvekkilim Muhyettin Yıldırım, kasıtlı olarak eziyetlere maruz kalmıştır. Türkiye’ye döndükten uzun yıllar tedavi gören müvekkilin taburcu olduktan sonra da normal hayata dönmesi de uzun bir zaman almıştır. Müvekkil yaşadığı olayın psikolojik etkilerini ömür boyu yaşamak zorunda kalması nedeniyle mağduriyetinin giderilmesi için fazlaya dair haklarımız saklı kalmak kaydıyla şimdilik 2 bin lira maddi tazminat ile 1 milyon lira manevi tazminatın Maliye Bakanlığı’ndan tahsilini talep ediyoruz” dedi.

     

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