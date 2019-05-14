Mavi kategorideki terÃ¶rist Akide Ã–ztekin etkisiz hale getirildi

Mavi kategorideki terörist Akide Öztekin etkisiz hale getirildi
Siirt'te 30 Nisan'da etkisiz hale getirilen 6 terÃ¶ristten birinin, TerÃ¶rden Arananlar Listesi'nde "mavi" kategoride yer alan Akide Ã–ztekin olduÄŸu belirlendi.
Ä°Ã§iÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada, 30 Nisan 2019'da Siirt'in Baykan ilÃ§e kÄ±rsalÄ±nda gerÃ§ekleÅŸtirilen iÃ§ gÃ¼venlik operasyonlarÄ± kapsamÄ±nda 6 terÃ¶ristin etkisiz hale getirildiÄŸi hatÄ±rlatÄ±ldÄ±.
Ä°l Jandarma KomutanlÄ±ÄŸÄ± ekiplerince gerÃ§ekleÅŸtirilen operasyonda silahlarÄ±yla etkisiz hale getirilen 6 terÃ¶ristten birinin TerÃ¶rden Arananlar Listesi'nde 1 milyon 500 bin lira Ã¶dÃ¼lle "mavi" kategoride aranan sÃ¶zde "garzaneyaleti" doÄŸu cephe sorumlusu "Helin Gabar" kod adlÄ± Akide Ã–ztekin olduÄŸunun tespit edildiÄŸi bildirildi.
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