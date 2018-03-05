Mavi Kart nedir? Mavi Kart'tan kimler yararlanabilir?

Çeşitli nedenlerle Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlığından ayrılan kişilere verilen bir hak olan Mavi Kart'ın hangi şartlarda ve kimlere verildiği merak ve araştırma konusu oldu. Mavi Kart başvuru koşulları ve detaylarını araştıran vatandaşlar bu konu hakkında bilgi sahibi olmak için çeşitli kaynaklara başvuruyor. İşte Mavi Kart hakkında merak edilen tüm detaylar...

MAVİ KART NEDİR?

​Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak kaydıyla Türk vatandaşlığından çıkanlar ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarına verilen ve söz konusu maddede belirtilen haklardan faydalanabileceklerini gösteren resmi belgedir.​

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜ NEDİR?

​Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak kaydıyla Türk vatandaşlığını kaybedenler ve bunların 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoylarının kayıtlarının elektronik ortamda tutulduğu kütüktür.​

KİMLER MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜNE KAYIT YAPTIRABİLİR?

​Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları kayıt olabilirler.​

KİMLER MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜNE KAYIT OLAMAZ?

Türk vatandaşlığından ıskat edilen/çıkarılan/kaybettirilen kişiler Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez.

Seçme hakkını kullanmak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybeden kişiler Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez.

Çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybetmesine rağmen doğumla Türk vatandaşı olmayan kişiler Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez.

Çıkma izni verilen anne ve/veya babasına bağlı olarak Türk vatandaşlığını kaybetmesine rağmen doğumla Türk vatandaşı olmayan kişiler Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez.

Anne veya babasından herhangi biri halen Türk vatandaşlığını muhafaza eden ergin olmayan çocuklar Mavi Kartlılar Kütüğüne kaydedilemez. Aile kütüklerine kaydedilmeleri gerekmektedir.

MAVİ KARTLILAR KÜTÜĞÜNDEKİ KİŞİLERE TANINAN HAKLAR NELERDİR?

Doğumla Türk vatandaşı olup da çıkma izni almak suretiyle Türk vatandaşlığını kaybedenler ve 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen altsoyları, 5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinde belirtilen istisnalar dışında Türk vatandaşlarına tanınan haklardan aynen yararlanmaya devam ederler. Millî güvenliğe ve kamu düzenine ilişkin hükümler saklıdır.

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin, seçme ve seçilme, muafen araç veya ev eşyası ithal etme hakları ile askerlik hizmetini yapma yükümlülüğü yoktur. Bu kişilerin sosyal güvenliğe ilişkin kazanılmış hakları saklı olup bu hakların kullanımında ilgili kanunlardaki hükümlere tabidirler.

Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, bir kadroya dayalı ve kamu hukuku rejimine tabi olarak asli ve sürekli kamu hizmeti görevlerinde bulunamazlar. Ancak kamu kurum ve kuruluşlarında işçi, geçici veya sözleşmeli personel olarak çalıştırılabilirler.

MAVİ KART'TAN KİMLER FAYDALANABİLİR?

​Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişiler, Mavi Kart’ın sağladığı haklardan yararlanabilmektedir.

MAVİ KART'TAN KİMLER FAYDALANAMAZ?

​5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesi kapsamına girmeyenlere bu belge kesinlikle verilmez.

MAVİ KART İÇİN NEREYE BAŞVURU YAPILIR?

​Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı kişilerin şahsen kendilerinin talebi halinde düzenlenmektedir. Bu belgeyi, iki adet fotoğraf ile birlikte, uyruğunu taşıdıkları yabancı ülke makamlarınca düzenlenmiş kimlik kartı veya pasaport ile başvurulduğunda yurt içinde ilçe nüfus müdürlükleri, yurt dışında ise dış temsilcilikler düzenlenmeye yetkilidir.

MAVİ KART ALMAK ÜCRETLİ Mİ?

​Mavi Kart, 21/2/1963 tarihli ve 210 sayılı Değerli Kağıtlar Kanunu kapsamında yer aldığından her yıl Maliye Bakanlığınca belirlenen değerli kağıtlar bedeli talep edilir.

MAVİ KART NASIL DEĞİŞTİRİLİR?

​Mavi kart; yenileme, değiştirme veya kayıp nedeniyle iki adet fotoğraf ile birlikte, yabancı ülke makamlarınca verilmiş olan kimlik belgesi ya da pasaport ibraz edilmek suretiyle, yurt içinde ilçe nüfus müdürlükleri, yurt dışında ise dış temsilciliklerimize müracaat edilmesi halinde yeniden düzenlenmesi mümkündür.

MAVİ KART, KİMLİK BELGESİ YERİNE GEÇER Mİ?

​5901 sayılı Türk Vatandaşlığı Kanununun 28 inci maddesinin 7 nci fıkrası “Bu maddenin sağladığı hakların kullanılmasında Mavi Kartın ibrazı yeterlidir.” hükmü gereğince değerli kağıtlar kapsamındaki yeni Mavi Kart, kimlik belgesi olarak kullanılabilecektir.

MAVİ KART NE KADAR SÜRE GEÇERLİ?

​Mavi Kart’ın herhangi bir geçerlilik süresi bulunmamaktadır.

ÇOCUKLAR İÇİN MAVİ KART ALINIR MI?

​Mavi Kartlılar Kütüğünde kayıtlı çocuklar için, ebeveynlerinin müracaatları halinde bu çocukları adına da müstakil bir belge düzenlenmektedir.

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