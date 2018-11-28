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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

Ocak 2006 da profesyonel ekibi ile hızlı çalışmalarına başlayan hurriyetemlak.com Mart 2006 da siteyi emlakofislerine açmış ve 5 Nisan 2006 da 15 bin güncel ilan ile yayın hayatına başlamıştır.

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28.11.2018 - 12:17, Son Güncelleme:

'Mavi kapaklar' binlerce yüzü güldürdü

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'Mavi kapaklar' binlerce yüzü güldürdü

Kahramanmaraş'ta bir okulda kantin işleten Abdulkadir Zeki Gülmez, 6 yılda öğrencilerin desteğiyle topladığı plastik mavi kapaklarla ve iş adamlarının katkılarıyla aldığı akülü ve tekerlekli sandalyelerle 8 bin 686 engellinin yaşamını kolaylaştırdı.

Hacı Kalay Kız Anadolu İmam Hatip Lisesinde eğitim gören bir öğrenci, okulda kantin işletmeciliği yapan Gülmez'den, geçirdiği kaza sonucu felç olan babasına akülü tekerlekli sandalye almak için mavi kapak toplamasına destek olmasını istedi. 

Öğrenciye yardımcı olmak için kapak toplamaya başlayan ve kampanyayı il geneline yaymayı başaran Gülmez, öğrencilerle birlikte kısa sürede 2 ton kapak toplayarak aldığı akülü tekerlekli sandalyeyi aileye hediye etti. Öğrencinin ailesinin yaşadığı mutluluk, Gülmez için uzun soluklu bir kampanyanın da başlangıcı oldu. 

İşinden artakalan zamanları mavi kapak toplamaya ayıran Gülmez, il genelindeki tüm kurum ve kuruluşlarla birliği yaparak binlerce plastik kapak topladı. 
Gülmez, bu kapaklar karşılığında geri dönüşüm firmalarından aldığı 8 bin 686 tekerlekli sandalyeyi, Kahramanmaraş, Mardin, Adıyaman, Şırnak, Siirt ve
Hatay ile Suriye'nin Türkmendağı bölgesindeki engellilere ulaştırarak onların yüzünü güldürdü. 

Abdulkadir Zeki Gülmez, AA muhabirine yaptığı açıklamada, 6 yıl önce bir öğrencinin babasının yüzündeki mutluluk ve gözündeki ışıkla bıkmadan, usanmadan mavi kapak topladıklarını söyledi. 

Unutulmaya yüz tutmuş yardımlaşma geleneğini yaşatmak adına başladıkları bu hikayenin büyük bir heyecan ve aşkla devam ettiğini dile getiren Gülmez, öğrencilerin yanı sıra Valiliğin, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün, kantincilerin, lokanta ve kafelerin de desteğini gördüğünü belirtti. 

"HER 100 KİLOGRAM KAPAĞA BİR TEKERLEKLİ SANDALYE" 

Her bir engelliye sandalye hediye ettiklerindeki mutluluğun, kendilerini daha çok çalışmaya yönlendirdiğini dile getiren Gülmez, şunları dile getirdi: 

"6 yılda 8 bin 611 manuel, 75 de elektrikli ve akülü araba verdik. Bunun mutluluğunu yaşadık. Bize bu mutluluğu yaşatan öğrenci kardeşlerimizin, duyarlı vatandaşlarımızın ellerinden öpüyorum. Çünkü bu mavi kapağın doğa, iyilik ve güzellik boyutunun tarifi mümkün değil. Önemli olan kalplerin engelli olmamasıdır. Vücudun herhangi bir yerindeki sıkıntılar bir şekilde geçebiliyor." 

Gülmez, plastik kapakları toplayarak tabiata ve çevreye de faydaları olduğunu belirterek, çalışmalarından haberdar olan iş adamlarının da engellilere ulaştırmaları için kendilerine tekerlekli sandalye bağışında bulunduğunu anlattı. 

Gülmez, 2012'den bu yana bir futbol sahasını doldurabilecek binlerce plastik kapak topladıklarını ve her 100 kilogram kapak karşılığında, geri dönüşüm firmalarından bir tekerlekli sandalye aldıklarını söyledi. 

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