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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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17.02.2019 - 08:30, Son Güncelleme:

Mavi çukurun sırrı çözülüyor

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Mavi çukurun sırrı çözülüyor

Belize’deki Mavi Çukur’un, 1971’de ünlü kâşif Jaques Yves Cousteau tarafından ortaya çıkarılmasının ardından Cousteau’nun torunu ve ekibi mucizeyi yeniden inceledi.

300 metre çapı ve 125 metre derinliğiyle dünyanın en büyük obruğu unvanının sahibi Mavi Çukur, keşfinin üzerinden geçen 48 yılın ardından geniş bir araştırma ekibi tarafından yeniden incelendi. Mavi Çukur’u keşfeden ünlü bilim insanı Jaques Yves Cousteau’nun torunu Fabien Cousteau ve aralarında İngiliz milyarder yatırımcı Richard Branson’ın da bulunduğu bir grup Mavi Çukur’un daha önce görülmemiş yerlerini fotoğrafladı.

Mavi çukurun sırrı çözülüyor

Bir noktadan sonra güneş ışığının kesildiği, oksijenin bulunmadığı ve metrelerce derinlikte tamamen karanlığa gömülen obrukta Discovery Channel kanalı üzerinden canlı yayın gerçekleştirildi. Daha önce hiç görülmeyen sarkıtların da tespit edildiği keşif gezisinde araştırmacıları sevindiren bir başka detay da birkaç plastik dışında obruğun tamamen temiz olmasıydı. Mavi Çukur, hem koruma altında bir UNESCO mirası hem de Belize’nin ulusal anıtı statüsünde.

Mavi çukurun sırrı çözülüyor

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