Mavi çukurun sırrı çözülüyor
Belize’deki Mavi Çukur’un, 1971’de ünlü kâşif Jaques Yves Cousteau tarafından ortaya çıkarılmasının ardından Cousteau’nun torunu ve ekibi mucizeyi yeniden inceledi.
300 metre çapı ve 125 metre derinliğiyle dünyanın en büyük obruğu unvanının sahibi Mavi Çukur, keşfinin üzerinden geçen 48 yılın ardından geniş bir araştırma ekibi tarafından yeniden incelendi. Mavi Çukur’u keşfeden ünlü bilim insanı Jaques Yves Cousteau’nun torunu Fabien Cousteau ve aralarında İngiliz milyarder yatırımcı Richard Branson’ın da bulunduğu bir grup Mavi Çukur’un daha önce görülmemiş yerlerini fotoğrafladı.
Bir noktadan sonra güneş ışığının kesildiği, oksijenin bulunmadığı ve metrelerce derinlikte tamamen karanlığa gömülen obrukta Discovery Channel kanalı üzerinden canlı yayın gerçekleştirildi. Daha önce hiç görülmeyen sarkıtların da tespit edildiği keşif gezisinde araştırmacıları sevindiren bir başka detay da birkaç plastik dışında obruğun tamamen temiz olmasıydı. Mavi Çukur, hem koruma altında bir UNESCO mirası hem de Belize’nin ulusal anıtı statüsünde.
Yorumları Göster
Yorumları Gizle