Mavi çoraplarıma siz ne dersiniz

Ankara’nın Hollanda Büyükelçiliği Siyasi Müsteşarı Jan Willem Scholten, renkli kişiliği ve kıyafetleriyle bilinen bir diplomat. Scholten, geçen gün Hollanda Büyükelçiliği olarak Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu’na yaptıkları ziyaretlerin fotoğraflarını paylaştı. Takım elbisesinin altına giydiği renkli çorapları herkesin dikkatini çekti. Çorapları, “Davutoğlu’nu ziyaret eden Hollandalı’nın çorabı” başlığı ile gündem oldu.

Gizem Karakış’ın bilgisine göre, Ekşi Sözlük yazarları, “Ortamdaki tek güzel şey çorap aslında”, “Bayıldım bu çoraba, nereden alabiliriz?” gibi mesajlar paylaştı. Scholten de üşenmeden çorabı nereden aldığını aktardı. Çoraplarına yönelik ilgiyi sempatiyle karşılayan Scholten, sosyal medya hesabından “Dünkü resmi ziyaret esnasında giydiğim çoraplar Ekşi Sözlük’te konu oldu. Siz ne dersiniz çoraplarım hakkında?” diye mesaj yayınladı.

Scholten’in küçük kamuoyu yoklaması 3 bin beğeni aldı.

RAHATLADIKÇA ANLATTILAR

TÜRKİYE’nin dört bir yanına mobilya gönderen en büyük üretici grubu Siteler’dedir. CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu geçen hafta Ankara’nın Siteler semtine giderek, mobilyacı esnafıyla dertleşti. Sohbetin başlangıcıyla sonu epey farklı oldu.

Kılıçdaroğlu ve ekibine, mobilyacılar odası başkanı ve beraberindekiler ev sahipliği yaptı. Oda başkanı sohbete, esnafın durumunun iyi olduğunu ve kepenk kapatan olmadığını söyleyerek başladı. Ama sohbet ilerledikçe, “Esnafın çeklerinin geri döndüğü ve bunun da ciddi sorunlar yarattığı” anlatılmaya başlandı.

Siteler esnafının büyük çoğunluğunun AK Parti seçmeni olduğunu bilen Kılıçdaroğlu, bu sözler üzerine gülerek devreye girdi ve “Madem işler iyi, çekler niye dönüyor? Bu sorunlarınız olduğunu göstermiyor mu” diye sordu.

Rıfat Başaran’ın aktardığına göre, Kılıçdaroğlu konuşmasını, “10 yıldır tuvaletimiz yok diyordunuz, Mansur Başkan geldi çözdü. Sabahları sıcak çorba istemişsiniz, biz gelmeden dağıtılmaya başladı. Hizmet alamıyoruz diyorsunuz ama hizmet alamadığınız yere oy veriyorsunuz. Takım tutar gibi parti tutmayın, hizmeti esas alın” sözleriyle tamamladı.

Sohbetin devamında rahatlayan Siteler esnafı, art arda sorunları sıralamaya başladı. Anlaşılan esnafın anlatacak çok şeyi var.

3 KEZ AY’A YOLCULUK YAPMIŞ

Bakanların büyük bölümü hem yurtiçinde hem de yurtdışında çok yol yapar. Ancak kimse dışişleri bakanlarının kilometre hesabını yakalayamaz. Bu sadece AK Parti iktidarı için değil, tüm hükümetler için geçerlidir.

Bu hesap geçen gün Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’nun ekibi tarafından da yapıldı. Çavuşoğlu’nun göreve geldiği günden bu yana yurtiçi ve yurtdışı seyahatlerinin tam 2.5 milyon kilometreyi bulduğu hesaplandı. Rakam yüksek gelince oturup “Bununla nereye kadar gidilebilir?” diye kafa yordular. Ay ile Dünya arasındaki mesafeyi buldular. Ve Çavuşoğlu’nun 3 kez Ay’a gidip geldiğine karar verdiler.

Çavuşoğlu seyahat ve çalışmalarını gazetecilere aktarırken, “Sadece geçen yıl 350 bin kilometreye yakın yol yapmışız. Yani dünyanın etrafında 11 tur demektir. Ayrıca 70 bin kilometreye yakın da içeride seyahat etmişiz. 45 ülkeye 81 ziyaret gerçekleştirdik. Ayrıca beş yılda 2.5 milyon kilometre yol kat etmişiz. Dünya etrafında 63 tur demektir” dedi. Bakan Çavuşoğlu, çalışma ekibinin kamuoyuyla paylaşmasını istediği “Ay turu hesabını” sadece espri olarak aktarmakla yetindi.