Mavi bebekten üzücü haber
İzmir’de bağışıklık sistemi hastalığı hemofagositik lenfohistiyositozis (HLH) ile dünyaya gelen Mavi Ece Kurs hayata gözlerini yumdu.
İzmir’in Karşıyaka ilçesinde nadir görülen bağışıklık sistemi hastalığı hemofagositik lenfohistiyositozis (HLH) ile 7 aylık dünyaya gelen ve ilik nakli bekleyen Mavi Ece bebek hayatını kaybetti. 6 aydır her gün kan ve trombosit desteği alan Mavi Ece’nin, dün öğlen saatlerinde Behçet Uz Çocuk Hastanesi Onkoloji Bölümü'nde hayatını kaybettiği belirtildi.
Minik Mavi’nin cenazesi Bostanlı Merkez Camii’nde kılınan ikindi namazının ardından Doğançay Mezarlığı’nda toprağa verildi.
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