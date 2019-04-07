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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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DHA
07.04.2019 - 12:38, Son Güncelleme:

'Mavi Balina' kurbanı... Kan donduran detaylar ortaya çıktı!

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ANKARA'da, 2017 yılında 'Mavi Balina' adlı oyunu oynadıktan sonra intihar ettiği öne sürülen Gazi Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi İktisat Bölümü öğrencisi Evrim Mertin'in (24) ölümüyle ilgili savcılık soruşturması sürdürülüyor. Ailenin avukatı Mehtap Demirhan, Mertin'in, oyun yöneticilerinin verdiği komutları yerine getirmek için odasından 3 gün çıkmadığını, tuvaletini bile odasındaki şişelerin içine yaptığını belirterek, "Ailelere benim söylemek istediğim şey; 3 saatten fazla çocuklarına hiçbir oyunu oynatmasınlar" dedi.

Ankara'da yaşayan Nuran- Rıza Mertin çiftinin 2 çocuğundan üniversite öğrencisi Evrim Mertin, 2017 yılında, evinde intihar etti. Olaydan sonra aile, çocuklarının son zamanlarda sürekli 'Mavi Balina' oyununu oynadığını, davranışlarının çok değiştiğini, intiharda bu oyunun etkili olduğunu iddia ederek, sorumlular hakkında dava açılması için Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulundu. Bunun üzerine savcılık tarafından soruşturma başlatıldı.

Ailenin avukatı Mehtap Demirhan, oyunun oynayanları yalnızlaştırıp, özgüvenini ortadan kaldırarak, değersiz hissettirmeyi amaçladığına dikkat çekti. Oyunun sonunda ölümle sonuçlandıran komutların bulunduğunu kaydeden Demirhan, "Mesela ilkinde, 'Bugün annenle hiç konuşmayacaksın'. Sonunda kendini jiletlemesi, korku filmi izlemesi, uçurumun kenarında oturup, aşağı bakması, tren raylarının üzerinde yürümesi. Yani komutlar gittikçe ağırlaşıyor ve en sonunda da ölümü kabullenmiş oluyor çocuk" diye konuştu. 

'TUVALETİNİ BİLE ODASINDA YAPMIŞ'

Avukat Demirhan, ailenin, Evrim Mertin'in son zamanlarındaki davranışlarını 'sınav stresi' ya da 'bunalım' olarak yorumladığını aktararak, "3 gün boyunca hiçbir şekilde odadan çıkmamış, tuvaletini bile odada belli su kaplarının içerisine yapmış. Kolunda izler var. Yine otopsi raporunda, vücudunda bacaklarının üzerinde balinamsı, jiletle çizilmiş şekiller var. Bunun haricinde bir dönem sürekli kusma hali. Sürekli bilgisayar başından kalkmama, geceleri, gecenin bir yarısı çok yüksek sesle korku filmi izleme. Bunlar tespit ettiğimiz davranışlar" dedi.

'BİLGİSAYAR HALEN İNCELEMEDE'

Demirhan, gencin intiharı nedeniyle suç duyurusunda bulunduklarını hatırlatarak, "Şüpheliler hakkında, yani kimliği belirsiz şüpheliler hakkında, suç duyurusunda bulunduk. Bu oyunlar internet üzerinden olduğu için IP'lerden, yurt dışında da olsa ilgilileri ya da yerleri, adresleri tespit edilebiliyor. O ilgililer yabancı uyruklu da olsa yine bizim ülkemizde yargılanabiliyorlar. Bu yüzden de kimliği belirsiz kişiler hakkında şikayetçi olduk" diye konuştu.

Savcılık soruşturmasının sürdüğünü dile getiren Demirhan, Mertin'in bilgisayarı üzerinde teknik inceleme yapıldığını belirterek, "Biz şu an bilgisayarın dökümünü bekliyoruz. Halen incelemede bilgisayar. Zaten bilgisayar dökümü geldiğinde her şeyin daha da ayrıntılı olarak ortaya çıkacağını düşünüyoruz" dedi. 

'3 SAATTEN FAZLA OYUN OYNATMASINLAR'

Avukat Mehtap Demirhan, çocukları ve gençleri 'Mavi Balina' oyunundan korumada en büyük görevin ailelere düştüğünü vurgulayarak, şunları söyledi:

"Bu oyun bilgisayar üzerinde oynanmasına rağmen menşei belirli olan bir oyun değil. O yüzden de devletimiz de elinden geldiğince bu ilgililere tabi ki ulaşmak istiyor, tabi ki oyunu oynatmamak için elinden geleni yapıyor; ancak belirli bir IP üzerinden oynanmadığı için tespit çok zor. Tespit zor olduğu için aileler düşüyor. Benim söylemek istediğim tek şey şu; 3 saatten fazla hiçbir oyunu çocuklarına oynatmasınlar. Bunun haricinde bu 3 saat boyunca oynadıkları oyun ile ilgili bilgi alsınlar. 'Başka oyun reklamları veriyor mu? Başka oyunlara yönlendirmeler var mı? Görüşmeler yapıyorlar mı? Tanışma, arkadaşlıklar kuruyorlar mı oyunlar içerisinde?' Bunları tespit etsinler. Çocuklarını yalnızlaştırmasınlar, değersizleştirmesinler, özgüvenini kaybetmesine izin vermesinler. Ne olursa olsun, çocukları ne yanlış yaparlarsa yapsın yanlarında olduklarını çocuklarına hissettirsinler."

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