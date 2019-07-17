Mavi Balina 150 çocuğun ölüm nedeni olabilir

MENÜ
HÜRRİYET.COM.TR'YE DÖN
ANA SAYFA
HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

YENİBİRİŞ

Çok uluslu büyük şirketlerden, kobilere, startup’lardan ik danışmanlarına 155 Bini aşkın firma Yenibiriş’i tercihediyor. Yenibiriş ile kolayca ilan verebilir, aradığınız adaya hızla ulaşabilirsiniz..

YAKALA.CO

yakala.co, yaşadığın şehri keşfetmen, gitmek istediğin yere gitmen, almak istediğin şeyi alman için bütçeni ikiyekatlar. Çünkü yakala.co’da yer alan fırsatlar, genel fiyatının yarısı seviyesindedir. Hatta birçok zaman %50’ninde üzerinde bir indirimle karşılaşırsın.

Süper lüks yerler, kültürel, sportif, eğlenceli ve öğretici etkinlikler, her gün yenilenen yakala.cofırsatlarında seni bekliyor olacak.

İster Boğazın yanı başında yemek, eğlence veya lüks yatla gezi veya masaj keyfi ister Ege’de Akdeniz’de veyayurt dışında tatil ister son teknoloji bir ürün! yakala.co’da bunların hepsine çok sürpriz fiyatlarla sahipolabilirsin…

yakala.co’da mutlaka kendine göre bir fırsat bulursun. Bir Hürriyet iştiraki olan yakala.co’nun daima seninmutluluğunu sağlamak için çalıştığını sakın unutma!

KURUMSALKURUMSALKURUMSAL

HÜRRİYET'E BAĞLI KAL

Hesap Oluştur veya Giriş Yap
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Apple Store'dan indirin
Hürriyet gazetesi uygulamalasını Google Play'den indirin
e-gazete

E-Gazete ile tüm gelişmeler, bilgisayar, tablet ve telefonunda.

ABONE OL
Bülten Abonelikleri

Hürriyet haberlerinden geri kalma, tüm aboneliklerini yönet ve abone ol.

BÜLTENLERİNİ YÖNET
HaberlerGündem HaberleriMavi Balina 150 çocuğun ölüm nedeni olabilir
GeriGündem Mavi Balina 150 çocuğun ölüm nedeni olabilir
MENÜ
  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Sıradaki Haber

Gündem
Bülent SARIOĞLU - ANKARA
17.07.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Mavi Balina 150 çocuğun ölüm nedeni olabilir

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Mavi Balina 150 çocuğun ölüm nedeni olabilir

Türkiye’de 150 çocuğun ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen ‘Mavi Balina’ oyunuyla ilgili Meclis’te çarpıcı bir sunum yapıldı. Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyelerinden Doç. Dr. Özhan Yalçın, “Özellikle psikiyatrik sorunları olduğunu anladıkları, yani bilişimde bu tarz ayak izleri bırakmış, intiharı araştırmış çocuklara direkt ulaşıyorlar” bilgisini aktardı.

Türkiye Bilişim Derneği (TBD) İcra Kurulu üyesi, uzman hekim Doç. Dr. Özhan Yalçın, kullanıcılarını intihara sürükleyen ‘Mavi Balina’ adlı yazılımla ilgili araştırmalarının çarpıcı sonuçlarını Meclis Komisyonu’yla paylaştı. Yazılımın 2013’te ortaya çıktığını belirten Yalçın, akıllı telefon veya bilgisayar platformlarında uygulamasının olmadığını yani istenilen zaman girilen bir yazılım olmadığını aktardı. Yalçın, Türkiye’de 150 çocuğun ölümünden sorumlu olduğu iddia edilen oyunla ilgili Hürriyet’e yaptığı açıklamada, intihar sayısının Ulusal Çocuk ve Ergen Psikiyatrisi Kongresi’nde ifade edilen bir veri olduğunu belirterek, “Bu konuyla ilgili kesin verilere ulaşmak şu an mümkün değil. Çünkü gençler bunu saklayarak oynadıkları için ilişkili olup olmadığının ispatı kolay değil. Bu organizasyonun bilişimsel açıdan gizli hareket etmesi sebebiyle de kanıtlamak zor olabilir. Ama Türkiye’deki bazı intiharlarla ilişkili olduğu aşikâr” dedi.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi öğretim üyesi, çocuk ve ergen ruh sağlığı uzmanı Doç. Dr. Yalçın, Meclis’teki sunumunda şu bilgileri verdi:

Psikiyatrik sorunları olduğunu anladıkları yani bilişimde bu tarz ayak izleri bırakmış, intiharı araştırmış çocuklara direkt ulaşıyorlar. Mesajlar, cep telefonları, veri hırsızlığı yapıyorlar, profesyonel bir şebeke.

Mavi Balina 150 çocuğun ölüm nedeni olabilir

KURUCUSU HAPİSTE

Kurucusu hapiste ama diğer yöneticilerinin nerede olduğu bilinmiyor. Bilgi Teknolojileri ve İletişim Kurumu (BTK) engelleyemiyor. Ülkemizde 150 çocuğun ölümünden sorumlu olduğu iddia ediliyor. Giderek artan bir yaş aralığı var, erişkinlere doğru kayıyor.

Bir algı yönetimi var. Mesela balina depresyon ve intiharla ilişkiliyken, mavi renk depresyonla ilişkili. Size ulaşan kişiler hep üst düzey bireyler. 50 görev var. Genelde gece veriliyor. Korku içerikli, depresif video ve müzikler kullanılıyor. Görevlerde aşağılık olduğunu hissettiriyor ve mottoları şu: “Sen bir mavi balinasın, ölmelisin, kurtulmalısın.” Ayrıca, reenkarnasyondan bahsederek “Yeniden doğacaksın” diyorlar.

Görevlerde kendine zarar verme normal hale getiriyorlar. Gerçek bilgiler veriliyor, gerçek yöntemler veriliyor.

KARANLIKTA KULLANMASIN

Mavi Balina konusunun mutlaka tıp eğitiminde yer alması gerektiğini vurgulayan Doç. Dr. Yalçın şöyle devam etti: “Aile hekimlerinin böyle bir bağımlılık olduğu ve müdahale etmeyi öğrenmeleri gerekiyor. Yurt sağlığı meslek gruplarının eğitiminde buna daha fazla yer verilmeli. Uyarıcı kamu spotları olabilir. Sağlıklı teknoloji dersleri yapılabilir. İnternet ya da oyun kafelerinin ciddi denetimi şart. Özel dal poliklinikler açılmalı.”

Yalçın, genel olarak teknoloji bağımlılığına karşı ise şu önerilerde bulundu:

Ergenlik dönemine kadar sosyal paylaşım sitelerinde hesap açmamak.

Ergenlik sonrası 18 yaşına kadar şifreyi ailelerin bilmesi.

Karanlıkta bilgisayar kullanılmamalı. Çocuk karanlıkta çok daha fazla odaklanıyor, daha fazla görsel ve işitsel uyaranlara maruz kalıyor.

Ekranın ışığı, renkleri maksimumda olmamalı. Bağımlılık riski artıyor.

İnternet kafeye 18 yaş altı bireyler alınmamalı.

0-18 ay arasında televizyon dahil bütün ekran aktivitelerinden kaçınılmalı.

Küçük yaşlardan itibaren internet kullanımına sınır konulmalı. Hafta sonları biraz daha fazla olabilir ama 1-1.5 saati geçmemeli.

  • Yazdır
  • A
    Yazı Tipi
  • Yorumlar
    0
    • Yazdır
    • A
      Yazı Tipi
Yorumları Göster
Yorumları Gizle

Haber Gündemi

Sıradaki Haber
YKS sonuçları gece yarısı açıklandı
Çok acı haber! Henüz 18 yaşındaydı
Lüks otomobile silahlı saldırı
"Parçalı Ay Tutulması" böyle gerçekleşti