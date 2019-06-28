Matematikte yine hatalı soru iddiası
Yükseköğretim Kurumları Sınavı’nda (YKS) Temel Yeterlilik Testi’nde (TYT) matematikte 24’üncü sorunun hatalı olduğu iddia edildi.
Matematik öğretmeni Vural Aksankur’un iddiasına göre soruda verilen cümleye bağlı kalınarak doğru şık bulunamıyor. Aksankur, birçok öğrencinin metne bakarak soruyu yaptıklarında 1 sonucunu bulduğunu ancak ÖSYM’nin doğru cevabı 4 olarak verdiğini belirtti. ÖSYM, daha önce de TYT matematik testinde 7’nci sorunun iptal edildiğini duyurmuştu. Bunun yanında, bazı uzmanlar Alan Yeterlilik Testleri (AYT) Türk Dili ve Edebiyatı-Sosyal Bilimler-1 testinde 29’uncu, 33’üncü; fen bilimlerinde ise kimya alanında 24’üncü sorunun hatalı olduğunu savunmuştu.
İşte o soru:
“Barış’ın elinde 3, 4, 5, 6 ve 10 kilogramlık birer ağırlık ile 1 kilogramlık bir miktar ağırlık bulunmaktadır. Barış bu ağırlıkların tamamını, eşit kollu bir terazinin başlangıçta boş olan kefelerine, her bir kefede bulunan ağırlıkların çarpımı birbirine eşit olacak şekilde yerleştirdiğinde terazi dengeye gelmiştir. Buna göre, Barış’ın elindeki 1 kilogramlık ağırlıkların sayısı en az kaçtır?
A)1
B) 2
C) 3
D) 4
E) 5
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