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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Eğitim
04.08.2019 - 08:00, Son Güncelleme:/

Matematik sorusu: 2+2 her zaman 4 etmez mi?

SOSYAL medyada paylaşılan bir matematik sorusu meraklıları ikiye böldü. 8÷2(2+2) işleminin yanıtını 16 ya da 1 bulanlar doğruluğunu kanıtlamaya çalıştı. Dünyada milyonlarca kişi bu soruya ilişkin yorumda bulundu.

Matematik sorusu: 2+2 her zaman 4 etmez mi?
Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr

Bazı uzmanlar, işlemlerin ya BODMAS ya da parantezdekilere işlem önceliği tanıyan PEMDAS modeline göre yapıldığı için iki ayrı sonuç çıktığını söyledi. Matematikçi Ali Nesin soruyu anlamsız bulurken, matematik öğretmeni Vural Aksankur sorunun farklı bir şekilde sorulması gerektiğini belirtti. 

Matematik öğretmeni Vural Aksankur, Milli Eğitim Bakanlığı kitabında işlem önceliği belirtilmediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

‘KİTAPLARDA BÖYLE ÖRNEK YOK’

“İşlem önceliği sırasıyla; çarpma, bölme, toplama, çıkarmadadır denen bir görüş var. Daha ağır basan bir görüş ise çarpma ve bölme eşdeğerdir, dolayısıyla en başta hangisi varsa önce o yapılır şeklinde. Bu karmaşaya düşmemek için biz öğretmenler, parantezlerle soruyu netleştiririz. Güncel MEB ortaokul matematik kitabına göre, işlem önceliğinde çarpma ve bölme eşdeğer olarak veriliyor fakat ‘Önce gelen önce yapılır’ şeklinde bir açıklama yapılmıyor. Bu tarz karışıklığa neden olacak bir soru ya da örnek de gösterilmiyor. Bu da bazılarına göre ifadeyi yoruma açık bırakıyor ve bir kısım tarafından 8÷2(2+2) sorusunda önce bölme olduğundan cevap 16 olur şeklinde yorumlanırken, diğerlerine göre çarpma önce söylendiğine göre önce yapılmalı şeklinde yorumlanıyor ve cevap 1 bulunuyor. Sonuç olarak yoruma açık kapı bırakmamak için bu soru; (8÷2).(2+2) veya 8÷[2.(2+2)] şeklinde sorulmalıydı.”

Matematikçi Ali Nesin ise sorunun gerçekle ve zekâyla bir ilişkisi olmadığını söyledi: “Burada önemli olan (hiçbir matematikçinin bilmediği ve önemsemediği) işlem önceliği. Anlamsız, gerçekle, hayatla, zekâyla ilgisi olmayan bir soru. Doğru cevabı ben bilmiyorum mesela ve öğrenmek de istemiyorum. Bu soruya bu kadar önem verilmesinin bir anlamı var tabii. O anlam da şu: ‘Matematik anlamsız bir kurallar zinciridir. Kuralları bilmiyorsan, matematik de bilmiyorsun... Matematik anlaşılmaz, öğrenilir’ Gerçek bunun tam tersi. Matematik öğrenilmez, anlaşılır. Bu sorunun cevabını da hiçbir profesyonel matematikçi umursamaz.”

‘FASULYEYLE YAPTIM SONUÇ 16’

Twittter’daki bazı yorumlar şöyle:

- Bir matematik öğretmeni olarak açıklayayım. Matematik önceden kabul edilmiş kurallar zinciridir. Çarpma ve bölme işlemi ardışık gelirse hangisinin önce yapılacağı belirtilmemiş, böyle problemleri ortadan kaldırmak için parantez icat edilmiştir. Sonuç: yazım hatası.

- Fasulye ile yaptım sonuç 16 çıktı. Fasulye yalan söylemez.

- 16 hocam. Parantezin önceliği parantez içi toplandıktan sonra bitti, soru şu oldu: 8÷2×4 Burada da tabii ki sırayla gidilir. Önce çarpma diye bir şey yoktur. Eğer soru şöyle olsaydı 2(2+2)÷8 o zaman cevap 1 olacaktı.

- Bizim çocuklar 1 ve 16 kamplarına ayrıldı :) 1917 öncesi ve sonrası diye ayrılanlar da var tabii.

Esra ÜLKAR
Esra ÜLKAR
eulkar@hurriyet.com.tr
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