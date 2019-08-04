Matematik sorusu: 2+2 her zaman 4 etmez mi?

Bazı uzmanlar, işlemlerin ya BODMAS ya da parantezdekilere işlem önceliği tanıyan PEMDAS modeline göre yapıldığı için iki ayrı sonuç çıktığını söyledi. Matematikçi Ali Nesin soruyu anlamsız bulurken, matematik öğretmeni Vural Aksankur sorunun farklı bir şekilde sorulması gerektiğini belirtti.

Matematik öğretmeni Vural Aksankur, Milli Eğitim Bakanlığı kitabında işlem önceliği belirtilmediğini söyleyerek, şöyle konuştu:

‘KİTAPLARDA BÖYLE ÖRNEK YOK’

“İşlem önceliği sırasıyla; çarpma, bölme, toplama, çıkarmadadır denen bir görüş var. Daha ağır basan bir görüş ise çarpma ve bölme eşdeğerdir, dolayısıyla en başta hangisi varsa önce o yapılır şeklinde. Bu karmaşaya düşmemek için biz öğretmenler, parantezlerle soruyu netleştiririz. Güncel MEB ortaokul matematik kitabına göre, işlem önceliğinde çarpma ve bölme eşdeğer olarak veriliyor fakat ‘Önce gelen önce yapılır’ şeklinde bir açıklama yapılmıyor. Bu tarz karışıklığa neden olacak bir soru ya da örnek de gösterilmiyor. Bu da bazılarına göre ifadeyi yoruma açık bırakıyor ve bir kısım tarafından 8÷2(2+2) sorusunda önce bölme olduğundan cevap 16 olur şeklinde yorumlanırken, diğerlerine göre çarpma önce söylendiğine göre önce yapılmalı şeklinde yorumlanıyor ve cevap 1 bulunuyor. Sonuç olarak yoruma açık kapı bırakmamak için bu soru; (8÷2).(2+2) veya 8÷[2.(2+2)] şeklinde sorulmalıydı.”

Matematikçi Ali Nesin ise sorunun gerçekle ve zekâyla bir ilişkisi olmadığını söyledi: “Burada önemli olan (hiçbir matematikçinin bilmediği ve önemsemediği) işlem önceliği. Anlamsız, gerçekle, hayatla, zekâyla ilgisi olmayan bir soru. Doğru cevabı ben bilmiyorum mesela ve öğrenmek de istemiyorum. Bu soruya bu kadar önem verilmesinin bir anlamı var tabii. O anlam da şu: ‘Matematik anlamsız bir kurallar zinciridir. Kuralları bilmiyorsan, matematik de bilmiyorsun... Matematik anlaşılmaz, öğrenilir’ Gerçek bunun tam tersi. Matematik öğrenilmez, anlaşılır. Bu sorunun cevabını da hiçbir profesyonel matematikçi umursamaz.”

‘FASULYEYLE YAPTIM SONUÇ 16’

Twittter’daki bazı yorumlar şöyle:

- Bir matematik öğretmeni olarak açıklayayım. Matematik önceden kabul edilmiş kurallar zinciridir. Çarpma ve bölme işlemi ardışık gelirse hangisinin önce yapılacağı belirtilmemiş, böyle problemleri ortadan kaldırmak için parantez icat edilmiştir. Sonuç: yazım hatası.

- Fasulye ile yaptım sonuç 16 çıktı. Fasulye yalan söylemez.

- 16 hocam. Parantezin önceliği parantez içi toplandıktan sonra bitti, soru şu oldu: 8÷2×4 Burada da tabii ki sırayla gidilir. Önce çarpma diye bir şey yoktur. Eğer soru şöyle olsaydı 2(2+2)÷8 o zaman cevap 1 olacaktı.

- Bizim çocuklar 1 ve 16 kamplarına ayrıldı :) 1917 öncesi ve sonrası diye ayrılanlar da var tabii.