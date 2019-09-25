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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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25.09.2019 - 09:48, Son Güncelleme:

MasterChef'te kim elendi? İşte, dün akşam veda eden isim!

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MasterChef'te kim elendi? İşte, dün akşam veda eden isim!

MasterChef'te dün akşam kim elendi sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Son oynanan yarışmadaki eleme adayları Faruk Batuhan ve Güzide olurken, Mavi takımın son oyunu da kaybetmesinin ardından gene mavi takımdan bir aday daha çıktı. Peki MasterChef'te dün akşam kim elendi?

Danilo Zanna'nın Ravioli tarifine en yakın tarifi yapmak için mücadele eden yarışmacılar, büyük bir efor sarf etti. MasterChef hayallerine veda eden isim, bu mücadele sonucunda belli oldu.

MasterChef yarışmasında dün akşam elenen isim takım oylaması ile çıkan Batuhan, Faruk Batuhan, Güzide ve Rıfat'ın seçtiği isim olan Müge olmuştu.

Dün akşamki eleme yarışmasında, eleme adaylarının yapması gereken yemek Ravioli olurken Bu yemeği en iyi yapan iki isim Batuhan ve Güzide oldu.

Son iki kişinin eleme potasına kaldığı gecede Faruk Batuhan ve Müge son ikiye kalarak eleme heyecanı yaşadılar. Bu isimlerin arasından seçilen isim ise Müge oldu. Bu sonucun ardından MasterChef Türkiye yarışmasına Müge veda etti.

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