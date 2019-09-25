MasterChef'te kim elendi? İşte, dün akşam veda eden isim!
MasterChef'te dün akşam kim elendi sorusu yarışmanın takipçileri tarafından merak edilen konular arasında yer aldı. Son oynanan yarışmadaki eleme adayları Faruk Batuhan ve Güzide olurken, Mavi takımın son oyunu da kaybetmesinin ardından gene mavi takımdan bir aday daha çıktı. Peki MasterChef'te dün akşam kim elendi?
Danilo Zanna'nın Ravioli tarifine en yakın tarifi yapmak için mücadele eden yarışmacılar, büyük bir efor sarf etti. MasterChef hayallerine veda eden isim, bu mücadele sonucunda belli oldu.
MasterChef yarışmasında dün akşam elenen isim takım oylaması ile çıkan Batuhan, Faruk Batuhan, Güzide ve Rıfat'ın seçtiği isim olan Müge olmuştu.
Dün akşamki eleme yarışmasında, eleme adaylarının yapması gereken yemek Ravioli olurken Bu yemeği en iyi yapan iki isim Batuhan ve Güzide oldu.
Son iki kişinin eleme potasına kaldığı gecede Faruk Batuhan ve Müge son ikiye kalarak eleme heyecanı yaşadılar. Bu isimlerin arasından seçilen isim ise Müge oldu. Bu sonucun ardından MasterChef Türkiye yarışmasına Müge veda etti.
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