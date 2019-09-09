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Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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09.09.2019 - 09:25, Son Güncelleme:

MasterChef Türkiye'de dün akşam ödül oyununu kim kazandı? Yasin diskalifiye mi oldu?

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MasterChef Türkiye'de dün akşam ödül oyununu kim kazandı? Yasin diskalifiye mi oldu?

MasterChef Türkiye programında dün akşam heyecanlı anlar yaşanırken, Yasin'in diskalifiye olup olmadığı izleyenler tarafından merak edildi. Ayrıca dün oynanan yarışmayı da kimin kazandı ayrı bir merak konusu oldu. Peki MasterChef Türkiye yarışmasında dün akşam Yasin diskalifiye oldu mu?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kaptanlık oyunu için mücadele eden Yasin Obuz büyük bir şok yaşadı. MasterChef Yasin, istenen menü için kendilerine verilen sürenin bitimiyle elini masadan çekmesi gerekirken, bu kuralı ihlal etti ve Mehmet Şef tarafından kaptanlık oyunundan diskalifiye edildi. 

MasterChef Türkiye'de Şef Mehmet Yalçınkaya ile MasterChef Yasin Obuz arasında dikkat çeken diyalog yaşandı. Mehmet Şef, Yasin Obuz'un yarışma bittikten sonra dokunup işlem yaptığını söyledi ve rejiden görüntüleri isteyip izlediğini ifade etti. Bunun üzerine Yasin, kaptanlık oyunundan diskalifiye edildi.

İşte MasterChef Mehmet Yalçınkaya ile MasterChef Yasin Obuz arasında geçen o diyalog

Mehmet Yalçınkaya: Az önce ben yukarıdan bir görüntü istedim. Uzaktan bir şey gördüm. Sen yumurtaya yarışma bittiği andan itibaren dokundun mu dokunmadın mı? Herhangi bir işlem yapıp yumurtayı aldın mı almadın mı? Ben görüntüleri istedim yukarıdan. Sen konu dışısın. Kaptanlık oyununun dışındasın. Bir daha biz bitti dediğimiz andan itibaren böyle bir işlem olursa, çok farklı bir uygulama olur.

Yasin Obuz: Ben tabağın şekliyle ilgili hiçbir şey yapmadım. Aldı benim yumurtamı attı, bir şey diyemedim. Haksızlık yaptıysam farkıdna olmadan yapmışımdır.

MasterChef'te ödül oyununu hangi takım kazandı?
MasterChef Türkiye'nin son bölümünde kıyasıya mücadelenin yaşandığı bir ödül oyunu oynandı. Yarışmacılar, şeflerin kendilerinden istediği Gaziantep yöresine ait yemekleri yapmak için büyük çaba sarf etti. Peki MasterChef'te ödül oyununu kim kazandı? İşte detaylar...

MasterChef Türkiye'de kaptanlık ve ödül oyunu için yarışıldı. Ödül oyununda MasterChef Türkiye yarışmacılarından Gaziantep yöresine ait zeytinyağlı kuru dolma, şehriyeli bulgur pilavı, gavurdağı salatası ve katmer yapması istendi.

MASTERCHEF TÜRKİYE'DE ÖDÜL OYUNUNU HANGİ TAKIM KAZANDI?

MasterChef Türkiye'nin son bölümünde ödül oyununu kazanan taraf mavi takım oldu. Hazırladıkları yemekler şefler tarafından beğenilen mavi takım, ödül olarak Danilo Zanna ile masterclass hakkı elde etti.

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