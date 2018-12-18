MasterChef Murat kimdir? Murat Özdemir’in biyografisi
Katıldığı yarışma programlarıyla tanınan Murat Özdemir, sosyal medya hesabından paylaştığı videoyla binlerce kişinin tepkisini çekti. Murat Özdemir, garip davranışları nedeniyle MasterChef Türkiye yarışmasından diskalifiye edilmişti. Peki, Murat Özdemir kimdir?
Murat Özdemir, 1973 yılında aşçılar şehri Bolu’da dünyaya geldi. Aile geleneği olan aşçılık mesleğini sürdüren Murat Özdemir, küçük yaşlarda otel mutfaklarında çalışmaya başladı. MasterChef Murat, 1996 yılında Brüksel'deki Türk Büyükelçiliği'nde 4 yıl çalıştı. Bu dönemde İngilizce ve Fransızca öğrenen Özdemir, bir süre de Suudi Arabistan'ın Cidde şehrinde çalıştı. Türkiye’ye döndükten sonra bir süre Antalya’da yaşayan Murat Özdemir, işleri kötü gidince İstanbul’a yerleşti. Murat Özdemir, İstanbul'a yerleştikten sonra bir süre farklı semtlerde pazarcılık yaptı. Daha önce de Yemekteyiz yarışmasına katılan Murat Özdemir, sunucu Onur Büyüktopçu’nun sözünü sık sık kestiği için yarışmadan kovulmuştu. Murat Özdemir, MasterChef Türkiye yarışmasının kırmızı takımında performans sergiliyordu. Murat Özdemir’in ilk evliliğinden bir kızı var.
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