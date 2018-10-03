Masseter botoksu (çene botoksu) nedir?
Hollywood yanağının ardından şimdi de çene botoksu gündeme geldi. Çene botoksundaki asıl amaç diş sıkmadan sorumlu kası yani masseter kasını zayıflatmak. Peki, masseter botoksu da denilen çene botoksu nedir?
Çenenin geniş ve kalın olması özellik ile kadınlarda erkeksi ve kilolu bir görünüme neden oluyor. Masseter kasının büyük olması, kare şeklinde bir çene çizgisi oluşturarak yüzün alt kısmının görüntüsünü değiştirdiğinden özellikle kadınlarda estetik kaygı oluşturabiliyor. Masseter botoksu estetik açıdan çenenin küçülmesini ve yüzün incelmesini sağlamanın yanı sıra bruksizm yani diş sıkma ve çenede gerginlik sorunlarının tedavi edilmesine de yardımcı olur. Başta Asyalı kadınlar olmak üzere kare şeklindeki erkeksi çene görüntüsünden kurtulmak isteyen kadınlar arasında yaygın olan bu uygulama birkaç hafta içinde yüzün alt kısmını dar ve oval bir görünüme kavuşturuyor.
Estetik yararlarının dışında, botoks uygulaması çene kaslarının istemsiz kasılmasını ve kontrol dışı dişlerin sıkılmasını engelleyerek bruksizm (diş gıcırdatma) sorunu ve neden olduğu ağrı ve rahatsızlığın ortadan kaldırılmasında kullanılıyor.
Çiğneme kası” olan masseter kasına uygulanan botoks ile hem estetik düzenleme hem de diş gıcırdatma sorununa çözüm bulunabiliyor.
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