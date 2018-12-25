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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Süleyman EKİN/ANTALYA, (DHA)
25.12.2018 - 12:11, Son Güncelleme:

Masör cinayetinden tutuklanan pilot kendini böyle savundu

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Masör cinayetinden tutuklanan pilot kendini böyle savundu

ANTALYA'da 10 yıl önce masör Erdoğan Akbaş'ı (23) boğarak öldürdüğü iddiasıyla tutuklu yargılanan pilot Asım Onur Ceyhan, "Ben öldürmedim, vicdanım rahat" dedi.

​Antalya'da 2008 yılında Döşemealtı ilçesine bağlı Dağbeli bölgesindeki dağlık alanda, bir kayanın kovuğunda erkek cesedi bulundu. Boğularak öldürüldüğü belirlenen kişinin, Kemer'de turizmle uğraşan Erdoğan Akbaş olduğu tespit edildi. O dönem yapılan çalışmalarda katil ya da katillere ulaşılamadı. İl Jandarma İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, 10 yıl önce işlenen cinayetin dosyasını yeniden açtı. Özel bir ekip kuran jandarma, olaya karıştığı iddiasıyla 4 kişiyi gözaltına aldı. Jandarmadaki ifadelerinin ardından 3 kişi serbest kalırken, özel bir havayolu şirketinde pilot olan Asım Onur Ceyhan, cinayet şüphelisi olarak tutuklandı. Erdoğan Akbaş ve Asım Onur Ceyhan arasında alacak verecek anlaşmazlığı olduğu ve cinayetin bu nedenle işlendiği öne sürüldü.

Antalya 3. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmaya, tutuklu sanık pilot Ceyhan, Erdoğan Akbaş'ın ailesi ile taraf avukatları katıldı.

Mahkeme başkanının söz verdiği Asım Onur Ceyhan, suçsuz olduğunu yineledi. Böyle bir suçlama ile yaşamak istemediğini belirten Ceyhan, “Ben öldürmedim. Vicdanım rahat. Bunu biliyorum. Ayrıca cezaevi koşullarında sağlık sorunlarım çıktı. Kulaklarımda ciddi rahatsızlık var. Ben pilotum ve meslek hayatım tehlikede. Bu kara lekeden kurtulmak istiyorum. Ben de her şeyin araştırılmasını istiyorum" diye konuştu.

Erdoğan Akbaş ile arasında herhangi bir husumet olmadığını söyleyen Asım Onur Ceyhan, “Bir dönem işlettiğim SPA'da masörlük yaptı. 3 ay yanımızda çalıştı. Yaz sezonunun bitmesiyle işten ayrıldı. Aramızda husumet veya ticari ilişki yoktu" dedi.

Ceyhan'ın avukatı Alper Tunga Bacanlı ise müvekkilinin suçsuz olduğunu söyleyerek, “Bu cinayette deri ve kürk işi yapan birilerinin de parmağı olabilir. Burada bir dram yaşanıyor. Müvekkilimin sağlık sorunları nedeniyle pilotluk hayatı sona erebilir. Lütfen bu drama son verin. Bu kişi 10 yıl sonra evinden alınıp cezaevine konuldu. Neden şu an içeride. Bunu izah edecek bir sonuç yok" diye konuştu.

Duruşma ertelendi.

 

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