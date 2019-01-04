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HÜRRİYET KURUMSAL

Yıl 1948. Günlerden 1 Mayıs... Rotatifler, Türk basın tarihine damgasını vuracak Hürriyet için dönüyor ve Türkiyeyeni bir gazeteye uyanıyor.

1 Mayıs 1948’de okuyucusuyla buluşan Hürriyet, ilk günden bu yana "Tarafsız ve kaynağından doğru haber" ilkesinden ödün vermeksizin yayın yaşamını sürdürmekte, sektörünün öncü ve örnek gazetesi konumunu daha da öteye götürerek küresel bir medya markası olma iddiasıyla geleceğe uzanmaktadır.

O günden bugüne, ilk günkü heyecanı yitirmeden, "her sabah yeni bir gün başlar ve rotatifler döner" anlayışıyla kurumsallaşan Hürriyet, bugün Türkiye’nin en çok okunan gazetelerinden biri ve çok sesli bir toplumun aynasıdır. Birkitle gazetesi olarak, Türkiye’nin en ücra köşesindeki kahvehanelerden, ev kadınlarının mutfağına dek geniş bir okur kitlesiyle buluşmakta, basılı gazetesiyle her gün 1,4 milyon ki​şiye ulaşmaktadır. Küreselleşen dünya, değişen gazetecilik anlayışı çerçevesinde her platformda okurları ve paydaşlarıyla iletişim halinde olmayı ilke edinenHürriyet basılı gazetenin yanı sıra web-cep- tablet’den de günde milyonlarca kişiye erişmekte, ​​​68.yılında günlükortalama 3.​3 milyon ziyaretçiye ulaşmaktadır.

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Hurriyetemlak.com emlak sektörünü tek bir çatı altında buluşturmayı hedefleyen, kesintisiz, yüksek kalitelihizmeti, güncel ve detaylı ilanları, haberleri ile emlak sektörünün nabzını tutan Hürriyet gazetesinin emlakplatformudur.

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İHA
04.01.2019 - 09:58, Son Güncelleme:

Maslak'ta feci kaza! Kolundaki ''dövmede'' yazan yürekleri yaktı

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Maslak'ta feci kaza! Kolundaki ''dövmede'' yazan yürekleri yaktı

İstanbul, Maslak’ta üst geçit bulunmasına rağmen yaya geçidi dahi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki adam, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen vatandaşlar adamın kolunda dövme olarak “Beni bul anne” yazdığını ifade etti. 

Kaza, geçtiğimiz Pazar günü saat 07.00 sıralarında Sarıyer Maslak Büyükdere Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre İstanbul Teknik Üniversitenin karşısındaki üst geçidin altından yürüyen Hikmet Yılmaz (36), cadde üzerindeki kaldırımdan yolun karşısına geçmeye çalıştı. O esnada Seyrantepe’den Tarabya istikametine 34 BCY 644 plakalı otomobil ile seyir halinde olan Fırat D., Yılmaz’ı görerek kornaya basıp selektör yaparak uyarmak istedi.

Maslakta feci kaza Kolundaki dövmede yazan yürekleri yaktı


Bir yandan da frene basan sürücü Fırat D., duramayarak yolun ortasındaki Yılmaz’a çarptı. Çarpma sonucu havalanarak takla atan talihsiz adam, metrelerce sürüklenerek ağır yaralandı. 

Maslak'ta kazaMaslak’ta üst geçit bulunmasına rağmen yaya geçidi dahi olmayan yerden yolun karşısına geçmeye çalışan 36 yaşındaki adam, seyir halindeki otomobilin çarpması sonucu feci şekilde hayatını kaybetti. Kaza sonrası olay yerine gelen vatandaşlar adamın kolunda, dövme olarak “Beni bul anne” yazdığını söyledi.
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DAKİKALARCA KALP MASAJI YAPILDI

Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ve polis ekibi sevk edildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı Yılmaz’a dakikalarca kalp masajı yaptıktan sonra ambulansla Maslak’taki özel bir hastaneye kaldırarak tedavi altına aldı.

Maslakta feci kaza Kolundaki dövmede yazan yürekleri yaktı

Ancak Hikmet Yılmaz yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Olayın ardından Trafik Denetleme Şube Müdürlüğüne bağlı ekipleri kazayla ilgili inceleme başlattı. Yapılan inceleme sonrası sürücü Fırat D. polis ekiplerince gözaltına alınarak İstinye Polis Merkezine götürüldü. Ölen adamın evli ve 2 çocuğu olduğu öğrenildi. 

"ÜST GEÇİDİ KULLANMAK YERİNE YAYA OLARAK GEÇMİŞ”

Kazayı gören bir vatandaş, “Ambulans geldi, adam içerideyken 15-20 dakika müdahale ettiler. Sonra polis ekipleri geldi ve trafiği de kapattılar. Biz zaten adamın öldüğünü orada anladık. Ambulans hareket etmedi, sonradan öğrendiğimize göre ölmüş. Yolun karşısına geçmeye çalışırken olmuş. Halbuki orada bir üst geçit var. Oraya kullanmak yerine yaya olarak geçerken olmuş, aracın da önü baya bir pert olmuştu” dedi.

Fren sesini duyduğunu ifade eden başka bir vatandaş da "Arabanın çarptığı zaman ki çıkarttığı sesi duydum. Kaza yönüne doğru baktığım da adam yerdeydi. Yanına gittik ve ambulansı aradık ama adam hiç tepki vermiyordu. Sonrasında ambulans geldi, aracın içerisine aldılar ve uzun süre kalp masajı yaptılar ama hayata döndüremediler” ifadelerini kullandı. 

“Dövme olarak kolunda ‘Anne beni bul’ yazıyordu”

Bir başka vatandaş ise “Kolundaki yazıyı görünce zaten annesi mi yoktu artık bilmiyorum ama ‘Anne beni bul’ diye de yazıyordu. Onu görünce benim psikolojim bozuldu. Dövme olarak kolunda yazıyordu. Gariban biriydi, cebinde 20’lik yaklaşık 60 lira parası vardı. Onları da toplayıp cebine ben koydum. Oraya gittiğim de zaten ayağından baktığıma göre nabzı çekilmişti” diye konuştu.

Öte yandan Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü ekipleri yaptıkları çalışma sonucunda ölen adamın 'yaya ve okul geçitlerinin bulunduğu yerlerdeki geçitlerde, yayalar için ışıklı işaret olduğu halde bu işaretlere uymamak' suçundan yüzde 100 kusurlu buldu.   

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