Maskeli virüs nöbeti

Uçuş ekibi, sağlık personeli ve teknik personel olmak üzere 62 kişi tekli odalarda 14 gün kalacak. Hastane çevresinde Çevik Kuvvet polisleri de maske ile nöbet tutuyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, gözetim altındakileri ziyaret etti. Ardından yaptığı açıklamada “Numunelerin sonuçları kısmen çıktı. Şu anda pozitif olan yok, çıkanlar negatif, 61 numunenin sonuçları yarın (bugün) çıkmış olacak” dedi.