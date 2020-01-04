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Gündem
AA
Haber Giriş: 04.01.2020 - 15:58,Son Güncelleme:/

Maskeli hırsız dehşeti! Yaşlı kadını ve kızını bağlayıp paralarını çaldılar

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Maskeli hırsız dehşeti! Yaşlı kadını ve kızını bağlayıp paralarını çaldılar

Kastamonu'da bir eve giren maskeli kişiler, yaşlı bir kadın ve kızını bağlayarak etkisiz hale getirip 800 liralarını alıp kaçtı. 

Merkeze bağlı Bük köyünde yalnız yaşayan Sevim Yüksel'e (80) ait evin arka camını kırarak içeri giren iki kişi, Yüksel ile kendisini ziyarete gelen kızını darbedip ellerini bağladı.

Yüzlerinde maske bulunan şüpheliler, evde bulunan 800 lirayı alarak kaçtı. Bir süre sonra kendi çabalarıyla ellerindeki ipi çözen Yüksel ve kızı, durumu jandarmaya bildirdi.

Jandarma, şüphelilerin yakalanması için çalışma başlattı.

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