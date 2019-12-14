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Fotoğraflar: Selahattin SÖNMEZ / ANKARA
14.12.2019 - 08:00, Son Güncelleme:

Masajla sakinleştirdi

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Masajla sakinleştirdi

Bütçe görüşmelerinde sinirlerin gerildiği anlarda AK Parti’li TBMM İdare Amiri Orhan Yeğen, arkadaşlarını sakinleştirmeye çalıştı.

Masajla sakinleştirdi

 Yeğen’i en çok yoran vekillerden biri Zülfü Demirbağ oldu. Yeğen, muhalefetin eleştirilerine sert tepki gösteren Demirağ’ın omuzlarına masaj yaparak sakinleşmesini sağladı.

BAĞIŞ GERİLİMİ

TBMM’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Şehitlerin parasını neden vermiyorsunuz?” diye seslendi. Özkoç bu sorusunu birkaç kez tekrarlayınca tansiyon yükseldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “338 milyon 971 bin 703 lira nemasıyla beraber durmaktadır. Tek kuruşuna dokunulmadı” dedi. CHP grubu, bu kez “Şehidin parasını ver” diye slogan attı.

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