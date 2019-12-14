Masajla sakinleştirdi

Yeğen’i en çok yoran vekillerden biri Zülfü Demirbağ oldu. Yeğen, muhalefetin eleştirilerine sert tepki gösteren Demirağ’ın omuzlarına masaj yaparak sakinleşmesini sağladı.

BAĞIŞ GERİLİMİ



TBMM’de Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı’nın bütçesi görüşülürken CHP Grup Başkanvekili Engin Özkoç, “Şehitlerin parasını neden vermiyorsunuz?” diye seslendi. Özkoç bu sorusunu birkaç kez tekrarlayınca tansiyon yükseldi. Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, “338 milyon 971 bin 703 lira nemasıyla beraber durmaktadır. Tek kuruşuna dokunulmadı” dedi. CHP grubu, bu kez “Şehidin parasını ver” diye slogan attı.